Başkan Erdoğan’a Siirt’te hain suikast planı işte böyle bozuldu

BOMBAYI ÇALIDA SAKLAMIŞLAR

Şeyhmus A. ifadesinde olay günü olan 4 Aralık'a kadar Serhat D.'ın ikamet ettiği binanın bahçesinin çalılıkları arasına gizledikleri bombayı her gün Serhat D. ile birlikte kontrol ettiklerini, 4 Aralık'ta ise Serhat D.'ın gözcülük yapması ile sakladıkları bombayı alarak polis memurunun aracına yerleştirip etkin hale getirdiğini, kumandaya basması halinde bombanın patlayacağını, bombayı koymuş oldukları poşeti de yaktıklarını itiraf etti.

Bombanın kumandası ile eve gittiğini, Serhat D.'ın bombanın tespit edildiğini söylemesi üzerine de bombanın kumandasını dereye attıklarını söyleyen terörist polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Seyhmus A,, Abdülkerim A. ve Azem D. sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanırken, gözaltındaki Serhat D.'nin sorgusu sürüyor.