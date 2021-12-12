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Tabut Ali kimdir, suçları nelerdir? Kırmızı bültenle aranan Tabut Ali yakalandı!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2021
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Tabut Ali kimdir, suçları nelerdir? Kırmızı bültenle aranan Tabut Ali yakalandı!

Tabut Ali kimdir? Tabut Ali suçları nelerdir? Kırmızı bültenle aranan Tabut Ali Ukrayna’da yakalandı. Tabut Ali’ lakaplı firari Ali Doğan Efe (35), Ukrayna’nın Kiev kentinde polisler tarafından yakalandıktan sonra iade edildi. Tabut Ali lakaplı şahsın 'Kasten adam öldürme, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü adına yağma, tehdit' gibi suçları bulunuyordu.

Tabut Ali kimdir? Tabut Ali suçları nelerdir? Ukrayna'nın Kiev kentinde yakalanan Tabut Ali lakaplı firari Ali Doğan Efe, kırmızı bültenle aranıyordu. Efe'nin birçok suçtan kaydı bulunuyordu ve kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası vardı. Peki; Tabut Ali kimdir? Tabut Ali suçları nelerdir?

TABUT ALİ KİMDİR?

Polisin 2009'da çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kuranlara yönelik yaptığı operasyonda tutuklanan Ali Doğan Efe, yargılama sırasında tahliye edildi. Suç işlediği silahları tabutta sakladığı ve mezarlıkta yatıp kalktığı için 'Tabut Ali' olarak tanınan Efe, yerel mahkemece 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar Yargıtay tarafından onanınca hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Efe'nin, karar kesinleşmeden 1 ay önce yurt dışına kaçtığı anlaşıldı. Adana polisi firari hükümlünün Ukrayna'nın Kiev kentinde olduğunu saptadı. Polis, Interpol-Europol Daire Başkanlığı'na konuyla ilgili rapor gönderdi. Hükümlü hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.

TABUT ALİ SUÇLARI NELERDİR?

Bunun üzerine Ukrayna polisi operasyon düzenleyerek Ali Doğan Efe'yi Kiev'de saklandığı evde yakaladı. Yapılan yazışmalar sonucunda Efe, Türkiye'ye iade edildi. 'Kasten adam öldürme, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü adına yağma, tehdit' suçlarından kaydı olan Efe, Adana'ya getirildi. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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