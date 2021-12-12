Tabut Ali kimdir, suçları nelerdir? Kırmızı bültenle aranan Tabut Ali yakalandı!
Tabut Ali kimdir? Tabut Ali suçları nelerdir? Kırmızı bültenle aranan Tabut Ali Ukrayna’da yakalandı. Tabut Ali’ lakaplı firari Ali Doğan Efe (35), Ukrayna’nın Kiev kentinde polisler tarafından yakalandıktan sonra iade edildi. Tabut Ali lakaplı şahsın 'Kasten adam öldürme, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü adına yağma, tehdit' gibi suçları bulunuyordu.
Tabut Ali kimdir? Tabut Ali suçları nelerdir? Ukrayna'nın Kiev kentinde yakalanan Tabut Ali lakaplı firari Ali Doğan Efe, kırmızı bültenle aranıyordu. Efe'nin birçok suçtan kaydı bulunuyordu ve kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası vardı. Peki; Tabut Ali kimdir? Tabut Ali suçları nelerdir?
TABUT ALİ KİMDİR?
Polisin 2009'da çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kuranlara yönelik yaptığı operasyonda tutuklanan Ali Doğan Efe, yargılama sırasında tahliye edildi. Suç işlediği silahları tabutta sakladığı ve mezarlıkta yatıp kalktığı için 'Tabut Ali' olarak tanınan Efe, yerel mahkemece 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar Yargıtay tarafından onanınca hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Efe'nin, karar kesinleşmeden 1 ay önce yurt dışına kaçtığı anlaşıldı. Adana polisi firari hükümlünün Ukrayna'nın Kiev kentinde olduğunu saptadı. Polis, Interpol-Europol Daire Başkanlığı'na konuyla ilgili rapor gönderdi. Hükümlü hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.
TABUT ALİ SUÇLARI NELERDİR?
Bunun üzerine Ukrayna polisi operasyon düzenleyerek Ali Doğan Efe'yi Kiev'de saklandığı evde yakaladı. Yapılan yazışmalar sonucunda Efe, Türkiye'ye iade edildi. 'Kasten adam öldürme, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü adına yağma, tehdit' suçlarından kaydı olan Efe, Adana'ya getirildi. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tabut Ali kimdir, suçları nelerdir? Kırmızı bültenle aranan Tabut Ali yakalandı!
- F1 Abu Dhabi GP saat kaçta, hangi kanalda? 12 Aralık Formula 1 Abu Dhabi saat kaçta başlayacak?
- 14-18-22 ayar bilezik gram fiyatı! Altını sarsan gelişme! 12 Aralık gram altın fiyatları ne kadar oldu?
- 12 Aralık evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası (maaşı) yatmaya başladı mı?
- SGK'dan son dakika açıklaması! SGK ve GSS borçları siliniyor mu? 30 Kasım'ı kaçıranlara Aralık fırsatı
- O tarihte hesaba yatacak! Taşeron ve kamu işçisi 4. tediye ödemeleri ne zaman? 2021 ilave tediye ödeme tarihi...
- Asgari ücrette tarih belli oldu! 2022 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
- 1. dönem ne zaman bitiyor? 2021-2022 MEB 15 tatil ne zaman başlıyor? Yarıyıl tatili ayın kaçında yapılacak?
- KYK burs sonuçları son durum: 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Antalyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta? Süper Lig 16. hafta Antalyaspor TS maçı hangi kanalda?
- Yeni yıl öncesinde fiyat listesi güncellendi! Sıfır otomobil fiyatları ne kadar oldu? Renault, Fiat, Volkswagen, Dacia...
- Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2022 asgari ücret son toplantı ayın kaçında, hangi gün yapılacak? Kritik hafta