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Kadıköy'de İETT otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.12.2021 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021
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Kadıköy’de İETT otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

İstanbul Kadıköy'de D-100 kara yolunda otomobil, İETT'ye bağlı özel halk otobüsüne çarptı. Otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.



Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda seyir halinde olan Ersin D. yönetimindeki 34 EOA 729 plakalı otomobil, Yenisahra durağında yolcu almak için bekleyen 34 RB 9849 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsüne çarptı.

Kazanın etkisiyle otomobilin motor kısmında çıkan ufak çaplı yangın çevredekiler tarafından söndürülürken haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Sürücü Ersin D. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.


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