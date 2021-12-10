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Son dakika: Başkan Erdoğan'a suikast girişiminde yeni gelişme! Polis aracının altına bomba yerleştirenler gözaltında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.12.2021 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan’a suikast girişiminde yeni gelişme! Polis aracının altına bomba yerleştirenler gözaltında

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mardin Nusaybin ilçesinde 04.12.2021 tarihinde, bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahıslara yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.D, S.D., Ş.A., A.A.  isimli 4 şahıs gözaltına alındı." denildi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı. Sekban, “Sorguda şüphelilerden 3 kişi bomba koyduklarını itiraf ettiler. İfadeler resmi olarak kayda geçti.” dedi.

İçişleri Bakanlığından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimine ilişkin açıklamada bulundu.

4 KİŞİ GÖZALTINDA
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mardin Nusaybin ilçesinde 04.12.2021 tarihinde, bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahıslara yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.D, S.D., Ş.A., A.A. isimli 4 şahıs gözaltına alındı." denildi.

İTİRAF ETTİLER
Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf etti.

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