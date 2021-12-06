Başkan Erdoğan'a bombalı tuzak önlenmişti! Yeni detaylar ortaya çıktı
Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'teki mitinginde görevlendirilen bir polis memurunun aracının altına yerleştirilen patlayıcı düzeneği son anda fark edildi. Uzman ekipler tarafından imha edilen bomba ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'teki programı için görevlendirilen ekipteki polis memurunun özel aracının altına yerleştirilen 1.5 kilo ağırlığındaki patlayıcının teröristler tarafından Suriye'den getirildiği belirlendi.
Suriye sınırındaki Nusaybin'de İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görevli polis memurunun aracının altına teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcı bomba imha ekiplerince etkisiz hale getirilmişti.
Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaparken MOBESE kamera görüntüleri de incelemeye alındı. 1.5 kilogram ağırlığında olan C-4 patlayıcının, şarapnel etkisini arttırmak amacıyla çivi gibi materyalle desteklendiği belirlendi.
Nusaybin'de daha önce yapılan birçok operasyonda Suriye'den PKK/YPG'li teröristler tarafından getirilen ve ele geçen patlayıcılarla, polis memurunun aracına yerleştirilen patlayıcının benzerlik taşıdığı tespit edildi.
Polis ekipleri, patlayıcının PKK/ YPG'li teröristler tarafından Suriye'den getirilerek polis memurun aracına yerleştirildiği ihtimali üzerinde duruyor.
Öte yandan, polis memurunun Başkan Erdoğan'ın mitinginde görevli olduğunu teröristlerin bilip bilmediği de araştırılıyor.
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