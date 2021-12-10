Mehmetçik sınırda 4 kişiyi yakaladı! 1’i FETÖ’cü 1’i de PKK’lı çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK, 1'i FETÖ üyesi 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalananlardan 1'inin PKK/KCK, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.