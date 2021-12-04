Başkan Erdoğan’a bombalı tuzak girişimi nasıl engelledi? A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar

Gürsel Tokmakoğlu canlı yayında şu ifadeleri kullandı: "Planlı bir saldırı olması bende endişe uyandırdı. Daha önceden hesaplanmış olması vahim bir durum. Bütün süreç incelenmeli, bunun (bombalı düzenek) oraya yerleştirilmesi yeniden gözden geçirilmeli. Menşei ve kimin bu düzeneği nasıl hazırladığı ortaya çıkarılmalı. Polis memurunun oraya (miting alanına) gidecek kadar hesabını yapmış olmalarında kaynaklı bir durum var. Buradad bir istihbarat sorunuyla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.