Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a bombalı tuzak önlendi: Polis etkisiz hale getirdi

OLAY YERİNE NASIL GETİRİLDİ?

Bulunan patlayıcı, uzmanların müdahalesi ile sökülüp incelemeye gönderildi. İçişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili soruşturma başlatıldı. Gizlilikle yürütülen soruşturmada, teröristlerin mitingte görevli olan polislerin isimlerine nasıl ulaşıldığı ve oraya özel araçla gidileceğininin nasıl öğrenildiği araştırılıyor.

Mardin Valiliği saldırının mıknatıslı bomba düzeneği olduğunu açıkladı.

YABANCI BİR ÖRGÜT DESTEK Mİ VERDİ?

Terör ve Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu saldırı girişime yönelik A Haber'e konuştu.

PKK üst düzey yöneticiler konusunda son dönemde büyük kayıplar verdi. Artık sansasyonel bir eylem için çabaları vardı. Bu kez Cumhurbaşkanına yönelik bir saldırıya teşebbüs edildi. Buna sadece PKK cesaret edemez. Bu sanki bir gözdağı vermek ve Türkiye'yi bir yöne çekme amacı taşıyor. Yabancı bir örgütün de bu saldırıya destek vermesi durumunda daha farklı yerlere gidebilir. Bütün her şeyin karmakarışık olmasını istiyorlar ve Türkiye kaotik bir duruma sokulmak isteniyor.