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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bombalı tuzak önlendi: Polis etkisiz hale getirdi

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Giriş Tarihi: 04.12.2021 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a bombalı tuzak önlendi: Polis etkisiz hale getirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siiirt'teki mitinginde görevlendirilen bir polis memurunun aracının altına yerleştirilen patlayıcı düzeneği son anda fark edildi. Polis memurunun aracının altındaki patlayıcıyı görmesiyle katliamın eşiğinden dönüldü. Mardin Valiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada saldırının mıknatıslı bomba düzeneği olduğunu duyurdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt mitinginde bir aracın altına yerleştirdikleri patlayıcıyı uzaktan kumandayla patlatıp infial yaratmayı planlayan teröristlerin kanlı oyunu son anda bozuldu.

ARACIN ALTINA GİZLİCE YERLEŞTİRİLDİ

Sansasyonel bir eylem arayışındaki teröristler, miting alanına ya da siyasi figürlere yaklaşamayacaklarını bildikleri için çevre illerden görevlendirilecek çevik kuvvet polislerini hedef olarak seçti. Sabah saatlerinde Mardin'den Siirt'teki mitinge görev için gidecek polis memurunun aracının altına gizlice uzaktan kumandalı patlayıcı yerleştirildi.

POLİS SON ANDA FARK ETTİ

Aracını muhtemelen miting alanı yakınlarına ya da emniyet müdürlüğünün kendilerine tahsis edeceği bir otoparka bırakacak olan polis memurları dışında, aracın bulunduğu yerde başka polisler de olacaktı. Ancak iki polis memurunun aracın altındaki patlayıcıları erken fark etmesi ile teröristlerin planı suya düştü.

İMHA EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen TEM Büro Amirliği ve Bomba Uzmanı Ekiplerince patlayıcı düzenek imha edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaptı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

OLAY YERİNE NASIL GETİRİLDİ?

Bulunan patlayıcı, uzmanların müdahalesi ile sökülüp incelemeye gönderildi. İçişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili soruşturma başlatıldı. Gizlilikle yürütülen soruşturmada, teröristlerin mitingte görevli olan polislerin isimlerine nasıl ulaşıldığı ve oraya özel araçla gidileceğininin nasıl öğrenildiği araştırılıyor.

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Mardin Valiliği saldırının mıknatıslı bomba düzeneği olduğunu açıkladı.

Başkan Erdoğan’a bombalı tuzak! Valilikten ilk açıklama geldi BAŞKAN ERDOĞAN'A BOMBALI TUZAK! VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

YABANCI BİR ÖRGÜT DESTEK Mİ VERDİ?

Terör ve Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu saldırı girişime yönelik A Haber'e konuştu.

PKK üst düzey yöneticiler konusunda son dönemde büyük kayıplar verdi. Artık sansasyonel bir eylem için çabaları vardı. Bu kez Cumhurbaşkanına yönelik bir saldırıya teşebbüs edildi. Buna sadece PKK cesaret edemez. Bu sanki bir gözdağı vermek ve Türkiye'yi bir yöne çekme amacı taşıyor. Yabancı bir örgütün de bu saldırıya destek vermesi durumunda daha farklı yerlere gidebilir. Bütün her şeyin karmakarışık olmasını istiyorlar ve Türkiye kaotik bir duruma sokulmak isteniyor.

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