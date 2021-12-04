Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bombalı tuzak önlendi: Polis etkisiz hale getirdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siiirt'teki mitinginde görevlendirilen bir polis memurunun aracının altına yerleştirilen patlayıcı düzeneği son anda fark edildi. Polis memurunun aracının altındaki patlayıcıyı görmesiyle katliamın eşiğinden dönüldü. Mardin Valiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada saldırının mıknatıslı bomba düzeneği olduğunu duyurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt mitinginde bir aracın altına yerleştirdikleri patlayıcıyı uzaktan kumandayla patlatıp infial yaratmayı planlayan teröristlerin kanlı oyunu son anda bozuldu.
ARACIN ALTINA GİZLİCE YERLEŞTİRİLDİ
Sansasyonel bir eylem arayışındaki teröristler, miting alanına ya da siyasi figürlere yaklaşamayacaklarını bildikleri için çevre illerden görevlendirilecek çevik kuvvet polislerini hedef olarak seçti. Sabah saatlerinde Mardin'den Siirt'teki mitinge görev için gidecek polis memurunun aracının altına gizlice uzaktan kumandalı patlayıcı yerleştirildi.
POLİS SON ANDA FARK ETTİ
Aracını muhtemelen miting alanı yakınlarına ya da emniyet müdürlüğünün kendilerine tahsis edeceği bir otoparka bırakacak olan polis memurları dışında, aracın bulunduğu yerde başka polisler de olacaktı. Ancak iki polis memurunun aracın altındaki patlayıcıları erken fark etmesi ile teröristlerin planı suya düştü.
İMHA EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen TEM Büro Amirliği ve Bomba Uzmanı Ekiplerince patlayıcı düzenek imha edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaptı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
OLAY YERİNE NASIL GETİRİLDİ?
Bulunan patlayıcı, uzmanların müdahalesi ile sökülüp incelemeye gönderildi. İçişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili soruşturma başlatıldı. Gizlilikle yürütülen soruşturmada, teröristlerin mitingte görevli olan polislerin isimlerine nasıl ulaşıldığı ve oraya özel araçla gidileceğininin nasıl öğrenildiği araştırılıyor.
Mardin Valiliği saldırının mıknatıslı bomba düzeneği olduğunu açıkladı.
YABANCI BİR ÖRGÜT DESTEK Mİ VERDİ?
Terör ve Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu saldırı girişime yönelik A Haber'e konuştu.
PKK üst düzey yöneticiler konusunda son dönemde büyük kayıplar verdi. Artık sansasyonel bir eylem için çabaları vardı. Bu kez Cumhurbaşkanına yönelik bir saldırıya teşebbüs edildi. Buna sadece PKK cesaret edemez. Bu sanki bir gözdağı vermek ve Türkiye'yi bir yöne çekme amacı taşıyor. Yabancı bir örgütün de bu saldırıya destek vermesi durumunda daha farklı yerlere gidebilir. Bütün her şeyin karmakarışık olmasını istiyorlar ve Türkiye kaotik bir duruma sokulmak isteniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Trabzonspor fark açmaya devam ediyor! Süper Lig puan durumu | STSL 15. hafta maç sonuçları ve puan durumu
- Son dakika: Instagram çöktü mü? 4 Aralık Instagram erişim sorunu ne zaman düzelecek? Son gelişmeler...
- Galatasaray Altay maçı canlı nereden, nasıl izlenir? 4 Aralık GS Altay maçı hangi kanalda, şifresiz mi, şifreli mi?
- Açıklanıyor... KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları son durum
- Resmen açıklandı! La Casa De Papel 6. yeni sezon olacak mı? Netflix LCDP 6. kısım ne zaman çıkacak?
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 açık lise 1. dönem sınavı ne zaman bitiyor? MEB takvimi!
- ÇAKILDI! Bitcoin neden düştü, yeniden yükselecek mi? 4 Aralık kripto paralarda son durum nedir? BTC ve altcoinler...
- AÖL sınav giriş ekranı: 2021-2022 AÖL 1. dönem online sınav öğrenci girişi nasıl yapılır? Sınav süresi kaç dakika?
- Altın fiyatları için kritik tarih! Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 4 Aralık gram, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı...
- AÖL sınavına nereden, nasıl giriş yapılır? 2021 1. dönem açık lise sınavı ne zaman bitecek? İşte online sınav detayları
- Zamlar netleşti! Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı ne oldu?
- AÖL sınavı bugün mü? 2021 AÖL 1. dönem sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sınavlar online mı olacak?