31 Aralık resmi tatil mi? Yeni yıla girmemize kısa bir süre kaldı. Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte resmi tatil günleri merak edilmeye başlandı. Televizyonlarda yılbaşında, konserlerden diziye, spordan eğlenceye kadar birçok program izleyiciyle buluşacak. Yılbaşı programları merak edilirlen, bir yandan da yılbaşı tatili için plan yapmak isteyen vatandaşlar 31 Aralık'ın tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık Cuma günü okullar tatil olacak mı? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? 31 ARALIK TATİL Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, yılbaşı tatili 01 Ocak'ta uygulanıyor. 31 Aralık tarihi resmi tatil olmadığı için okullar açık olacak ve normal mesai devam edecek. Bu sene 01 Ocak tarihi Cumartesi gününe denk geliyor.

2022 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ!

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi (1 gün tatil)

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi (1 gün tatil)