31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık Cuma günü okullar tatil olacak mı? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor?
31 Aralık resmi tatil mi? Yeni yılın gelmesiyle birlikte gözler yılbaşı tatiline çevrildi. Yılbaşı tatili için plan yapacak olan vatandaşlar, 31 Aralık'ın tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Yılbaşı tatili ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık Cuma günü okullar tatil olacak mı? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? İşte haberin detayları...
31 Aralık resmi tatil mi? Yeni yıla girmemize kısa bir süre kaldı. Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte resmi tatil günleri merak edilmeye başlandı. Televizyonlarda yılbaşında, konserlerden diziye, spordan eğlenceye kadar birçok program izleyiciyle buluşacak. Yılbaşı programları merak edilirlen, bir yandan da yılbaşı tatili için plan yapmak isteyen vatandaşlar 31 Aralık'ın tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık Cuma günü okullar tatil olacak mı? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...
YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? 31 ARALIK TATİL Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, yılbaşı tatili 01 Ocak'ta uygulanıyor. 31 Aralık tarihi resmi tatil olmadığı için okullar açık olacak ve normal mesai devam edecek. Bu sene 01 Ocak tarihi Cumartesi gününe denk geliyor.
2022 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ!
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi (1 gün tatil)
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi (1 gün tatil)
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar (1 gün tatil)
Ramazan Bayramı: 2 Mayıs Pazartesi - 4 Mayıs Çarşamba (3 gün tatil)
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe (1 gün tatil)
Kurban Bayramı: 9 Temmuz Cumartesi - 12 Temmuz Salı (4,5 gün tatil)
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Cuma (1 gün tatil)
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı (1 gün tatil)
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi (1 gün tatil)
2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesü üzerinde yayınlanan 2022 dini günler takvimi:
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İlahi rahmetin arttığı, huzur ve sükunetin kalplere zuhur ettiği ve rahmet dalgalarının coştuğu üç aylar, 02 Şubat 2022 Çarşamba günü başlayacak. Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 03 Şubat Perşembe günü, Miraç Kandili ise 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.
Şaban ayı 4 Mart 2022 Cuma günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 17 Mart Perşembe günü dualarla idrak edilecek.
Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 02 Nisan Cumartesi günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 27 Nisan 2022 Çarşamba gününe denk geliyor.
2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın arefesi 01 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 02 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.
2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2022 yılı Kurban Bayramı arefesi 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 12 Temmuz Salı günü sona erecek.
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