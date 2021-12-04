Başkan Erdoğan’a yönelik bombalı saldırı girişiminde FETÖ ve PKK işbirliği! Tepsi içinde istihbarat bilgilerini sundular! Coşkun Başbuğ’dan çarpıcı yorumlar...

İKİSİNİN DE BOYUNU AŞAR

Bu olay Irak ve Suriye'ye kadar gidebilir. Eylem gerçekleştirildikten sonra PKK üstlenecekti. Bu sıradan bir teröristin yapacağı bir şey değil. Bu olay PKK'nın da FETÖ'nün de boyunu aşar. Burada bir birliktelik söz konusu.