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Başkan Erdoğan'a yönelik bombalı saldırı girişiminde FETÖ ve PKK işbirliği! Tepsi içinde istihbarat bilgilerini sundular! Coşkun Başbuğ'dan çarpıcı yorumlar...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 04.12.2021 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021
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Başkan Erdoğan’a yönelik bombalı saldırı girişiminde FETÖ ve PKK işbirliği! Tepsi içinde istihbarat bilgilerini sundular! Coşkun Başbuğ’dan çarpıcı yorumlar...

Başkan Erdoğan'ın Siirt'te düzenlediği miting öncesi organizasyonda görevli bir polis memurunun aracının altına yerleştirilen bomba son anda tespit edilerek büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Olaya ilişkin A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Stratejist Coşkun Başbuğ FETÖ ve PKK işbirliğinin altını çizdi. FETÖ'nün elindeki istihbarat bilgilerini PKK'ya tepsi içinde sunduğunu söyleyen Başbuğ "Bomba muhtemelen uzaktan kumandayla patlatılacaktı çünkü zaman ayarlı değil." ifadelerini kullandı.

Stratejist Coşkun Başbuğ A Haber ekranlarında katıldığı canlı yayında Başkan Erdoğan'a yönelik yapılan bombalı saldırı girişimine ilişkin detayları paylaştı.

BOMBA UZAKTAN PATLATILACAKTI

Bomba muhtemelen uzaktan kumandayla patlatılacaktı çünkü zaman ayarlı değil. Büyük bir kaos ve kargaşa çıkarma hedefinde düzenlenen bir saldırıydı.

ARKADAŞI FARK EDİYOR

Görevli polis bir diğer arkadaşını almak üzere yola çıkıyor. Miting alanında görev yapacak diğer arkadaşı bombayı fark ediyor. Amaçları ses getirecek bir eylem yapmaktı. Bu olay istihbarat olmadan yapılacak bir olay değil.

FETÖ-PKK İŞBİRLİĞİ DEVREDE

Bu saldırının arka planında bir çok istihbarat çalışması bulunuyor. Burada bir FETÖ-PKK işbirliği hissediyorum. Çünkü çevreden bilgi almak zorundasınız. Yola çıkış saati, görevlendirme emri, yer ve güzergah gibi şeyler. Bunların hepsi gizli bilgiler. Bunlar FETÖ'den PKK'ya aktarılmış olabilir.

İKİSİNİN DE BOYUNU AŞAR

Bu olay Irak ve Suriye'ye kadar gidebilir. Eylem gerçekleştirildikten sonra PKK üstlenecekti. Bu sıradan bir teröristin yapacağı bir şey değil. Bu olay PKK'nın da FETÖ'nün de boyunu aşar. Burada bir birliktelik söz konusu.

FETÖ TEPSİ İÇİNDE BİLGİLERİ PKK'YA SUNDU

Bu aracın oraya yaklaşması mümkün değil. Saldırı uzakta düzenlenecekti ve "biz hala ayaktayız" mesajı vereceklerdi. FETÖ tepside tüm bilgileri PKK'ya sundu. Onlar da bu bilgileri alıp bu düzeneği hazırlamış.

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