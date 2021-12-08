Son dakika: Başkan Erdoğan yurda döndü! Kemal Kılıçdaroğlu’na ’TÜİK’ tepkisi: Çok zavallı adam

"MİLLETİM TERÖRİSTLERE VEYA TERÖRİZME ASLA TAVİZ VERMEYECEKTİR"

Ben terörle mücadele başlığında bazı sorular sormak istiyorum. Gerek MİT'in gerek TSK'nın gerçekleştirdiği operasyonlar gündemdeki yerini koruyor. Ayrıca farklılık da gösteriyor. Sözde elebaşları canlı olarak ele geçirilip ülkeye getiriliyor. Operasyonlar ne aşamada? Türkiye tarihinde özellikle PKK ile mücadelede en iyi noktaya geldiğimizi söyleyebiliriz. Bir de siz geçtiğimiz aylarda bir açıklama yapmıştınız, bu da sınır ötesi bir operasyon sinyali olarak okunmuştu. Gündemde var mı böyle bir şey? ABD, Suriye sınırında, Haseke'de YPG/PKK'lı teröristlere yeni silahlı eğitim veriyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Biz Amerika'ya şunu söylüyoruz; "Siz teröre karşı birleşelim derken, öbür taraftan teröristlere silah, mühimmat, her türlü yardımı veriyorsunuz. Bu nasıl dostluktur, bu nasıl NATO'da beraberliktir? Bize, bunun cevabını verin?" Tabi bize bunun cevabını veremiyorlar. Daha yeni görüştük Biden'la. Dışişleri Bakanım muhatabıyla bunları konuşuyor. Onlara da bunlar söyleniyor. Ama bütün bunlara rağmen maalesef Amerika bölgede yanlış bir politika yürütüyor. Biz bunu kendilerine söylemeye yine devam edeceğiz. Çünkü ne Cudi'de ne Gabar'da ne Tendürek'te ne Bestler-Dereler'de, aklınıza neresi gelirse, bütün buralarda biz terörle mücadeleye asla ara vermeyiz.

Diğer taraftan Edirne'de cezaevindeki zat bunlara diyor ki "bir araya gelin, birlikte mitingler yapın." Bunu söyleyeceğine sen bir tane miting yap bakalım orada. Sen önce kendi tabanına bir sinyal ver bakalım. Senin tabanının şu anda miting yapacak mecali kaldı mı? Biz tabi bunlarla muhatap olacak durumda değiliz. Böyle bir derdimiz yok. Eğer hala bunlar oradan idare ediliyorsa, benim milletimin özellikle bu konudaki tavrı çok açık, net ortaya çıkacaktır ve ortadadır. Milletim teröristlere veya terörizme asla taviz vermeyecektir.

Teröristlerle mücadelede şu anda güvenlik güçlerimiz her türlü tedbirini almış vaziyette. Bunlara her türlü darbeyi vuruyor, operasyonu yapıyor ve buna devam edecek. Buradan taviz vermemiz mümkün değil. Terörizm ve terörist… Bu iki kavramı unutmayalım. Terörizme karşı bir mücadelemiz var, bir de teröristlere karşı mücadelemiz var. Bu mücadelelerde şehitler de veriyoruz ama ciddi manada da bunlardan binlerce teröristi gömdük. Gömmeye de devam edeceğiz. Buradan geri dönüş olamaz. Elhamdülillah bunu gittiğimiz güneydoğu illerinde, doğu illerinde çok açık, net görüyoruz. Bakıyoruz ki artık sokaklara, caddelere huzur gelmiş. Bu huzurdan geri gidilmesine ve tekrar o terör dönemlerine dönülmesine asla fırsat veremeyiz. Bu kararlılığımızı böylece devam ettireceğiz ki Türkiye'nin huzur ülkesi olma konumunu daha da pekiştirelim.