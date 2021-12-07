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Son dakika: Başkan Erdoğan Katar'da: El Sani ile görüştü

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Giriş Tarihi: 07.12.2021 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan Katar’da: El Sani ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri El Sani ile görüşmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Başkan Erdoğan, "Katar'ın yanı sıra Körfez'deki diğer ülkelerle de iş birliğimizi geliştirmeyece çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı.

Emirlik Divanı'ndaki törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları dinlendi.

Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Al Sani, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani, resmi karşılama töreninin ardından baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

AL SANİ İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME
Başkan Erdoğan, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılanacak.

İki lider tören sonrasında baş başa görüşme yapılacak. Türkiye-Katar ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak. Afganistan, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

KATAR İLE 7. KOMİTE TOPLANTISI
Başkan Erdoğan'ın Katar ziyaretinde mevcut iş birliğinin artırılması noktasında adımlar da atılacak.

Bu kapsamda Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'nın 7'ncisi gerçekleştirilecek.

İki ülke arasında ilki 2015 yılında yapılan komite toplantıların sonucunda; ticaretten enerjiye, savunmadan sanayiye kadar birçok alanda 62 anlaşma imzalandı.

Erdoğan ve Al Sani'nin başkanlık edeceği 7'nci toplantıda da çeşitli anlaşmalar imza altına alınacak.

Başkan Erdoğan Katar’da böyle karşılandı BAŞKAN ERDOĞAN KATAR'DA BÖYLE KARŞILANDI
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