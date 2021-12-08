Şehit Celil Mutlu’nun babası oğlunun kahramanlık hikayesini anlattı: İkisinin kellesini almış

"TİMİNE 'BEN GİRECEĞİM SİZ BEKLEYİN, BANA DUA EDERSİNİZ' DEMİŞ"

Operasyonda teröristlerin olduğu mağarayı bulduklarında timiyle son konuşmasına da dikkat çeken ağabey Mutlu, "Timine içeri girmeden, 'Ben gireceğim, siz bekleyin, siz de bana dua edersiniz' demiş. En son konuşması bu. Kardeşim vatan için canını verdi. Daha doğrusu 'ailemden önce vatanım' derdi. Vatan aşkı uğruna canını bile esirgemedi. Sohbet ortamında, 'dünyalık bir şeye tasalanma ağabey' derdi. 'Ben bir şehit olsam siz rahat edersiniz' derdi. Genelde operasyonlara katılıyordu, batı görevi yapmadı sayılır. Afrin'e gitti, çatışmalara girdi. Görev adamıydı. 'Eşim olsun, ailem olsun benim için ikinci plan, benim için önce bayrak vatan' derdi. Askerleri için de 'bana olsun, askerlerime olmasın' derdi. Kısmet şehadetmiş, bize sabır lazım. Onun gittiği yeri bildiğimiz için sevinçliyiz, bir daha göremeyeceğimiz için üzüntülüyüz. Allah kimseye evlat ve kardeş acısı yaşatmasın" dedi.

Kardeşinin zorunlu görevi bitmesine rağmen terörle mücadeleden dolayı tayin istemediğine de değinen ağabey Mutlu, bölgenin temizlenip timdekileri iyice yetiştirene kadar kalmayı planladığını söyledi.