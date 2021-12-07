Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Mehmetçik'e "Sizler milletimizin gözbebeğisiniz" diyerek seslenen Başkan Erdoğan, "Körfez bölgesinin huzuruna büyük önem veriyoruz. Bu topraklarda asla çatışma ve husumet görmek istemiyoruz." dedi. Erdoğan, "Türk ekonomisine saldırılarda Katar daima yanımızda oldu. Katar ile ilişkilerimizi her anlanda derinleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret etti.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
SİZLER MİLLETİMİZİN GÖZBEBEĞİSİNİZ
Vatanımızın bağımsızlığı uğrunda canlarını feda eden şehitlerimizi yad ediyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında devletimizin bekası için fedakarca görev yapan emniyet güçlerimize rabbimden muvafakiyetler niyaz ediyorum.
Türkiye'deki ailelerinizin ve milletimiziniz selamlarını ve sevgilerini getirdim. Sizler milletimizin gözbebeğisiniz.
KAHRAMAN ORDUMUZ CANI PAHASINA YERİNE GETİRİYOR
Buradaki vazifenizi büyük bir disiplinle yaptığınızı görüyor ve bundan da memnuniyet duyuyorum. Kahraman ordumuz bugün de 3 kıtada 7 iklimde kendisine verilen görevleri gerekirse canı pahasına yerine getiriyor.
BU TOPRAKLARDA GERİLİM GÖRMEK İSTEMİYORUZ
Türkiye olarak Katar'la birlikte Körfez bölgesinin huzur ve esenliğine büyük önem veriyoruz. Bu topraklarda gerilim görmek istemiyoruz.
Dini, tarihi, kültürel ve köklü beşeri bağlarımızın olduğu Katar'ın milletimizin gönlünde farklı bir konumu vardır. 15 Temmuz kanlı darbe irişimi olmak üzere Katarlı kardeşlerimizin milletimizle gösterdiği dayanışmayı unutamayız.
15 ANLAŞMA İMZALADIK
Katar'ın ülkemizde başta savunma sanayi olmak üzere bir çok alanda yatırımları bulunuyor. Türkiye'nin büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği veriyoruz. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğini daha da ilerletecek toplam 15 anlaşma imzaladık.
HER ALANDA İLİŞKİLERİMİZİ DERİNLEŞTİRECEĞİZ
Önümüzdeki dönemde her alanda ilişkilerimizi derinleştireceğiz. Türkiye - Katar arasındaki müstesna ilişkiler daha da derinleşiyor. 2230 senelik mazisiyle dünyanın en köklü okullarından olan TSK'nın şerefli mensubu olan sizler aziz milletimizin temsilcisi olarak bu topraklarda bulunuyorsunuz.
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