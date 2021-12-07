Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nda önemli açıklamalar

BU TOPRAKLARDA GERİLİM GÖRMEK İSTEMİYORUZ

Türkiye olarak Katar'la birlikte Körfez bölgesinin huzur ve esenliğine büyük önem veriyoruz. Bu topraklarda gerilim görmek istemiyoruz.

Dini, tarihi, kültürel ve köklü beşeri bağlarımızın olduğu Katar'ın milletimizin gönlünde farklı bir konumu vardır. 15 Temmuz kanlı darbe irişimi olmak üzere Katarlı kardeşlerimizin milletimizle gösterdiği dayanışmayı unutamayız.