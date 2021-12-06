Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Katar ziyareti öncesi önemli açıklamalar

KÖRFEZ ÜLKELERİYLE İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLENDİRMEKTEN YANAYIZ

Türk yapısı olarak Türkiye olarak tüm Körfez ülkeleri ile olan birlikteliğimizi çok daha güçlenerek devam ettirmekten yanayız. Muhalefetin rahatsızlıklarını biliyoruz. Buna rağmen bu ilişkileri devam ettirmekte kararlıyız. Katar'a yönelik konulan ablukalar bu yılın başından itibaren kaldırıldı. Körfez ülkeleri arasında dayanışma tesis edildi. Nasip olursa Şubat ayı çinde geniş bir heyet ile Abu Dabi'ye bir ziyaretimiz olacak. Ekonomik ilişkilerde atılan adımları daha da etraflıca ele almak suretiyle, bu konuda gerek Türkiye'de gerekse BAE'de yapılan ve yapılacak yatırımlarla bunu perçinleyeceğiz. Bölgenin en güçlü ülkelerinden biri olan Katar'la attığımız adımlar bunun nişanesidir. Rakamlar ufak rakamlar değil. Ciddi yatırımlarla bunu sürdürüyoruz. Türk işadamlarına yönelik Katar'ın yaklaşımı çok çok yüksek rakamlardır. Katar'daki işlerin tutarı yaklaşık 15 milyar tutarındadır.

TEMENNİ EDERİZ Kİ TALİBAN VERDİĞİ SÖZLERİ TUTAR

Taliban yönetiminin üst düzey temsilcilerinin Türkiye ziyareti oldu. Kendileri özellikle de gerek kadınların sosyal hayattaki yeri ile ilgili alakalı, gerek çocukların eğitimi ile ilgili alakalı verdikleri sözler var. Temenni ederiz ki bu sözler tutulur. Katar'la olan dayanışmamızda Taliban yönetiminin Afganistan'daki havalimanının yönetimi ile alakalı Türkiye - Katar işbirliği ile yönetilmesini talep ediyorlar. Bunu gündemimize aldık. Özellikle kadın ve çocukların eğitimi, sosyal hayattaki yerleri hassasiyetlerimiz arasındadır.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Sayın Bakan heyeti ile beraber işçi ve işveren kesimi ile görüşmeler yapacaklar. İnşallah dönünce bu görüşmelerde ne yaptılar, tarafların teklifleri nedir bir görelim. Daha önce de söylediğim gibi biz kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt ve gerek net olarak masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. İşverenin de alınan kararla memnun olması lazım. Yatırım, üretim, istihdam... İşçinin emeğine, işverenin de yatırım gücüne ihtiyacımız var. Bu iki gücün ayakta durması büyük önem arzediyor. İnşallah bu dönemde alınacak karar değil önümüzdeki yıl seçim öncesi alınacak karar da var. Bütün bunları düşünerek bir karar vereceğiz.

STOKÇULUK YAPANLAR BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEK

Benim en çok rahatsız oldupum konu stokçuluk. Stokçuluk, Diyanet İşleri Başkanımın yanında bunu konuşmak bana düşmez ama bizim dinimizde haramdır, böyle bir şeye gidemezsiniz. Görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var her alanda. Otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Kapalı alanlara sıfır otomobiller depolanmak suretiyle yapıyorlar. Gıdada stokçuluk yenilir yutulur bir şey değil. Ticari müeyyide çok düşük. Mehmet Bey'e de söyledim, 'Hazırlıklarınızı yapın', müeyyideyi onları rahatsız edecek noktaya çıkaralım ki ondan sonra yapabiliyorsa yapsın bakalım. Bedelini ağır ödeyecekler. Sen mi stokçuluk yapıyorsun, bedelini ağır ödeyeceksin. Hele hele gıdada bunu yapanlara buyur yoluna devam et diyemeyiz.

TERÖR OPERASYONLARI

Buradan taviz vermemiz mümkün değil. Bay Kemal, Kandil'i onların başına yıkmayı vaat ediyorsa, onun ne denli bu noktalarda pozisyon aldığını iyi biliriz. Terör örgütünün temsilcisi ile yürüyüş yapacaksın, sonra da Kandil'i yakıp yıkmaktan bahsedecek. Bunlara güven olmaz. Bu işin hakkından biz şu anda Kandil'i nasıl başına geçirdiysek, en son 9 teröristi mağarada sıkıştırmak suretiyle, bir binbaşımız o bölgede şehit edilmişti, binbaşımızı şehit edenleri o mağaradaki olayda oraya gömdük. Şehitlerimiz var, şehitlerimizin kanını yerde bırakmadan yola devam...

RUM KESİMİN'DE CAMİYE SALDIRI: BU OLAY KARŞILIKSIZ KALMAYACAK

Güney Kıbrıs'taki bu olay karşılıksız kalmayacak, sabotajlara gitmenizin bedelini çok ağır ödersiniz. 6 tane camimiz var Güney Kıbrıs'ta. Camilerin güvencesi Güney Kıbrıs yönetimidir.