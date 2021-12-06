Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Katar ziyareti öncesi önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar’a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Katar'da imzalayacağımız yeni anlaşmalar ile dayanışmamızı pekiştireceğiz. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi tüm boyutları ile ele alma fırsatımız olacak." dedi. Türkiye-BAE ilişkileriyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Körfez ülkeleriyle ilişkilerimizi güçlendirmekten yanayız." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan asgari ücretle ilgili de, "Kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız" açıklamasında bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanında basın toplantısı düzenledi.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle Yüksek Stratejik Komitesinin 7. Toplantısı için Katar'a hareket edeceğini hatırlatan Erdoğan, Şeyh Temim ile ikili ve heyetler arası olmak üzere son derece başarılı görüşmeler gerçekleştireceklerine inandığını dile getirdi.
Erdoğan, "İkili ilişkilerimizde son yıllarda kaydedilen mesafeden inşallah bundan sonrası çok daha verimli bir şekilde devam edecektir. Bugün kardeşim Şeyh Temim'in anne ve babasıyla ailece akşam bir arada olacağız. Onlarla bir yemeğimiz olacak. Yarın da Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızı yapacağız." ifadelerini kullandı.
Bu toplantıda heyetler arası görüşmeler olacağını ve en geniş manada bu toplantının gerçekleştirileceğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bildiğiniz gibi Türk-Katar savunma noktasında askerlerimizin oradaki üssü söz konusu ve bu üssümüzle oradaki çalışmalarımızı ayrıca yürüteceğiz. Orayı da ziyaret etmek suretiyle Mehmetçiklerimizle orada bir arada olacağız. 2014 yılında Stratejik Komitenin ilk toplantısını gerçekleştirmek üzere adımlarımızı attık. 2015 yılında da Doha'da ilk toplantıyı yaptık. Türkiye Katar ilişkileri iki ülkenin tarihine dostluğuyla ve potansiyeliyle mütenasip bir şekilde stratejik perspektifle günden güne güçlenmeye başlamıştır. Yüksek Stratejik Komite mekanizması çerçevesinde Katar'la bugüne kadar siyasi, askeri, ekonomik, kültürel olmak üzere 69 belge imzaladık. Yapılan anlaşmalar sayesinde işbirliğimizi daha da ileri noktalara taşıdık."
DAYANIŞMAMIZI DAHA DA PERÇİNLEYECEĞİZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın yapılacak 7. toplantı vesilesiyle imzalanacak yeni anlaşmalarla dayanışmayı daha da perçinleyeceklerini dile getirerek, Şeyh Temim ile ikili görüşmenin ardından komite toplantısına başkanlık edeceklerini anlattı.
Görüşmelerde ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alma fırsatı olacağını belirten Erdoğan, ortak gündemlerinde yer alan önemli bölgesel ve uluslararası konularda da fikir teatisinde bulunacaklarını kaydetti.
Erdoğan, görüşmelerin sonunda Türk Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret edeceğini dile getirerek, "Türk Katar dostluğunun nişanelerinden kuvvet komutanlığımızda görev yapan Mehmetçiğimizle ve komutanlarla hasbihal edeceğiz." dedi.
Başkan Erdoğan, Türkiye ve Katar'ın son yıllarda karşılaştıkları bölgesel zorluklar karşısında güçlü duruşlarını özellikle koruyan iki devlet olduğunu kaydetti.
KÖRFEZ ÜLKELERİYLE İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLENDİRMEKTEN YANAYIZ
Türk yapısı olarak Türkiye olarak tüm Körfez ülkeleri ile olan birlikteliğimizi çok daha güçlenerek devam ettirmekten yanayız. Muhalefetin rahatsızlıklarını biliyoruz. Buna rağmen bu ilişkileri devam ettirmekte kararlıyız. Katar'a yönelik konulan ablukalar bu yılın başından itibaren kaldırıldı. Körfez ülkeleri arasında dayanışma tesis edildi. Nasip olursa Şubat ayı çinde geniş bir heyet ile Abu Dabi'ye bir ziyaretimiz olacak. Ekonomik ilişkilerde atılan adımları daha da etraflıca ele almak suretiyle, bu konuda gerek Türkiye'de gerekse BAE'de yapılan ve yapılacak yatırımlarla bunu perçinleyeceğiz. Bölgenin en güçlü ülkelerinden biri olan Katar'la attığımız adımlar bunun nişanesidir. Rakamlar ufak rakamlar değil. Ciddi yatırımlarla bunu sürdürüyoruz. Türk işadamlarına yönelik Katar'ın yaklaşımı çok çok yüksek rakamlardır. Katar'daki işlerin tutarı yaklaşık 15 milyar tutarındadır.
TEMENNİ EDERİZ Kİ TALİBAN VERDİĞİ SÖZLERİ TUTAR
Taliban yönetiminin üst düzey temsilcilerinin Türkiye ziyareti oldu. Kendileri özellikle de gerek kadınların sosyal hayattaki yeri ile ilgili alakalı, gerek çocukların eğitimi ile ilgili alakalı verdikleri sözler var. Temenni ederiz ki bu sözler tutulur. Katar'la olan dayanışmamızda Taliban yönetiminin Afganistan'daki havalimanının yönetimi ile alakalı Türkiye - Katar işbirliği ile yönetilmesini talep ediyorlar. Bunu gündemimize aldık. Özellikle kadın ve çocukların eğitimi, sosyal hayattaki yerleri hassasiyetlerimiz arasındadır.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Sayın Bakan heyeti ile beraber işçi ve işveren kesimi ile görüşmeler yapacaklar. İnşallah dönünce bu görüşmelerde ne yaptılar, tarafların teklifleri nedir bir görelim. Daha önce de söylediğim gibi biz kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt ve gerek net olarak masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. İşverenin de alınan kararla memnun olması lazım. Yatırım, üretim, istihdam... İşçinin emeğine, işverenin de yatırım gücüne ihtiyacımız var. Bu iki gücün ayakta durması büyük önem arzediyor. İnşallah bu dönemde alınacak karar değil önümüzdeki yıl seçim öncesi alınacak karar da var. Bütün bunları düşünerek bir karar vereceğiz.
STOKÇULUK YAPANLAR BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEK
Benim en çok rahatsız oldupum konu stokçuluk. Stokçuluk, Diyanet İşleri Başkanımın yanında bunu konuşmak bana düşmez ama bizim dinimizde haramdır, böyle bir şeye gidemezsiniz. Görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var her alanda. Otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Kapalı alanlara sıfır otomobiller depolanmak suretiyle yapıyorlar. Gıdada stokçuluk yenilir yutulur bir şey değil. Ticari müeyyide çok düşük. Mehmet Bey'e de söyledim, 'Hazırlıklarınızı yapın', müeyyideyi onları rahatsız edecek noktaya çıkaralım ki ondan sonra yapabiliyorsa yapsın bakalım. Bedelini ağır ödeyecekler. Sen mi stokçuluk yapıyorsun, bedelini ağır ödeyeceksin. Hele hele gıdada bunu yapanlara buyur yoluna devam et diyemeyiz.
TERÖR OPERASYONLARI
Buradan taviz vermemiz mümkün değil. Bay Kemal, Kandil'i onların başına yıkmayı vaat ediyorsa, onun ne denli bu noktalarda pozisyon aldığını iyi biliriz. Terör örgütünün temsilcisi ile yürüyüş yapacaksın, sonra da Kandil'i yakıp yıkmaktan bahsedecek. Bunlara güven olmaz. Bu işin hakkından biz şu anda Kandil'i nasıl başına geçirdiysek, en son 9 teröristi mağarada sıkıştırmak suretiyle, bir binbaşımız o bölgede şehit edilmişti, binbaşımızı şehit edenleri o mağaradaki olayda oraya gömdük. Şehitlerimiz var, şehitlerimizin kanını yerde bırakmadan yola devam...
RUM KESİMİN'DE CAMİYE SALDIRI: BU OLAY KARŞILIKSIZ KALMAYACAK
Güney Kıbrıs'taki bu olay karşılıksız kalmayacak, sabotajlara gitmenizin bedelini çok ağır ödersiniz. 6 tane camimiz var Güney Kıbrıs'ta. Camilerin güvencesi Güney Kıbrıs yönetimidir.
2 GÜNLÜK RESMİ ZİYARETİN GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 yıllık aranın ardından resmi ziyaret için Katar'a gidecek. Ziyaret kapsamında ikili ilişkiler gözden geçirilecek, bölgesel gelişmeler değerlendirilecek.
Kritik ziyaretin detaylarını A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. Akkuş, "Doha'da hazırlıklar başladı. Başkan Erdoğan henüz buraya gelmedi ancak öğleden sonra saat 4 civarına Doha'da olması bekleniyor. Önemli toplantılar gerçekleştirilecek bu iki günlük ziyaretin içerisinde. Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'nın 7'nci toplantısı gerçekleştirilecek. Ortak bir basın toplantısı düzenlenmesi planlanmıyor." ifadelerini kullandı.
AL SANİ İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME
Başkan Erdoğan, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılanacak.
İki lider tören sonrasında baş başa görüşme yapılacak. Türkiye-Katar ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak. Afganistan, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
KATAR İLE 7. KOMİTE TOPLANTISI
Başkan Erdoğan'ın Katar ziyaretinde mevcut iş birliğinin artırılması noktasında adımlar da atılacak.
Bu kapsamda Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'nın 7'ncisi gerçekleştirilecek.
İki ülke arasında ilki 2015 yılında yapılan komite toplantıların sonucunda; ticaretten enerjiye, savunmadan sanayiye kadar birçok alanda 62 anlaşma imzalandı.
Erdoğan ve Al Sani'nin başkanlık edeceği 7'nci toplantıda da çeşitli anlaşmalar imza altına alınacak.
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