Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu muhalefeti eleştirdi: Gelin bu offline zihniyetten vazgeçin

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hükümet olarak umudu, sevinci büyütme derdinde olduklarını vurgulayarak, muhalefet partilerini bu çabalarına ortak olmaya çağırdı. Muhalefet partilerini ayrıştırıcı bir dil kullanmaktan vazgeçmeye çağıran Bakan Kasapoğlu, ''Siz ayrıştırırsınız, biz birleştiririz. Siz inkar edersiniz, biz ihya ederiz. Siz tahrip edersiniz, biz inşa ederiz. Çağrımız şu; gelin bu offline zihniyetten vazgeçin. Gelin online olun, çevrimiçi olun birlikte inşa edelim'' dedi.

Bakan Kasapoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde muhalefet partilerine sert eleştiriler getirdi. ''Burada offline muhalefetin tablosu var'' diyen Bakan Kasapoğlu, muhalefeti şu sözlerle eleştirdi:

''Aradığınız numaraya ulaşılamıyor, kapsam dışı muhalefet. 19 yıldan beri karşı çıkan, inkar eden, iftira atan muhalefetin tablosu var. ODTÜ'ye yapmak istediğimiz yurdu iki sene önce engelleyen tablo var burada. Ama biz Ankara'mıza da İstanbul'umuza da güzel İzmir'imize de hamdolsun son yıllarda pek çok yurt yaptık.''