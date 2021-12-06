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Son dakika: Başkan Erdoğan Katar'da...

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Giriş Tarihi: 06.12.2021 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan Katar’da...

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Katar'ın başkenti Doha'da konaklayacağı otele giriş yaptı. Başkan Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı'na katılacak. Başkan Erdoğan için resmi karşılama töreni yarın (7 Kasım 2021) gerçekleşecek.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Katar'ın başkenti Doha'da konaklayacağı otele giriş yaptı.

RESMİ KARŞILAMA YARIN SAAT 11:00'DA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 yıllık aranın ardından resmi ziyaret için Katar'da.

Başkan Erdoğan için resmi karşılama töreni yarın (7 Kasım 2021) gerçekleşecek.

Ziyaret kapsamında ikili ilişkiler gözden geçirilecek, bölgesel gelişmeler değerlendirilecek.

AL SANİ İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılanacak.

İki lider tören sonrasında baş başa görüşme yapılacak. Türkiye-Katar ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak.

Afganistan, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

KATAR İLE 7. KOMİTE TOPLANTISI

Başkan Erdoğan'ın Katar ziyaretinde mevcut iş birliğinin artırılması noktasında adımlar da atılacak.

Bu kapsamda Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'nın 7'ncisi gerçekleştirilecek.

İki ülke arasında ilki 2015 yılında yapılan komite toplantıların sonucunda; ticaretten enerjiye, savunmadan sanayiye kadar birçok alanda 62 anlaşma imzalandı.

Başkan Erdoğan ve Al Sani'nin başkanlık edeceği 7'nci toplantıda da çeşitli anlaşmalar imza altına alınacak.

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