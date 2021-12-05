CHP’lilerce peşkeş çekilen arsa görüntülendi! Değeri 1 milyon TL
GÜNDEM Sabah
Son dakika haberine göre: CHP yönetimindeyken 22 milyon liralık rüşvet ve usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen Yalova Belediyesi'nde skandallara bir yenisi daha eklendi. CHP’li meclis üyesinin, bağış yapılan arsayı eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç’e devrettiği ortaya çıktı. İmara açıldıktan sonra yapılan villalar sayesinde Yalova'nın en değerli bölgesi olan Soğucak'taki arsanın değerinin 1 milyon TL olduğu tahmin ediliyor.
SABAH'ın önceki gün gündeme getirdiği haberde, bağış arsasının, CHP'li meclis üyesi Burçin Tangürek'in eşi Eylül Tangürek üzerine, daha sonra ise yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan dönemin imardan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Halit Güleç'in üzerine geçirildiği gündeme getirilmişti.
SABAH'ın görüntülediği Soğucak Mahallesi Karatepe mevkiindeki 908 metrekarelik arsanın değeri dudak uçuklattı.
İmara açıldıktan sonra yapılan villalar sayesinde Yalova'nın en değerli bölgesi olan Soğucak'taki arsanın değerinin 1 milyon TL olduğu tahmin ediliyor.
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