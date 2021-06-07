Son dakika: Yalova'daki yolsuzluk davası öncesi CHP heyetinden mahkemeye skandal tehdit!



GÖREVDEN ALAMAZSINIZ

Yargılamanın sonunda Vefa Salman'ın beraat edeceğini söyleyen Erkek, "Bir belediye başkanını yargılayabilirsiniz ama hakkında hüküm kurmadan ve o hüküm kesinleşmeden görevden alamazsınız. Alırsanız demokrasiyi yok edersiniz" dedi.

SKANDAL TEHDİT

İçişleri Bakanlığı'nı tehdit eden bir açıklama yapan Torun, şöyle konuştu:

İADE ETMEK ZORUNDASIN

Yaptığınız bu haksızlığa, hukuksuzluğa asla boyun eğmeyeceğiz. İnanıyorum ki seçilmiş Yalova Belediye Başkanımız en kısa sürede görevine iade edilecektir. Etmek zorundasınız, edeceksiniz, mecbursunuz. O da kaldığı yerden hizmetlerine devam edecek ve Yalova'mıza hizmet edecek."