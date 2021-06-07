07 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Yalova'daki yolsuzluk davası öncesi CHP heyetinden mahkemeye skandal tehdit!

Son dakika: Yalova'daki yolsuzluk davası öncesi CHP heyetinden mahkemeye skandal tehdit!

Son dakika haberine göre Belediyesi'ndeki yolsuzluk davası öncesi aralarında CHP Genel Başkan Yardımcıları  ve 'in de bulunduğu CHP'liler mahkemeyi tehdit etti. Hukuku ve hakimleri baskı altına almaya çalışan CHP'li Torun, "Salman görevine iade edilecektir. Etmek zorundasınız, edeceksiniz, mecbursunuz." dedi. CHP'li Yalova Belediye Başkanı  ve tutuklu bulunan belediye başkan yardımcısı 27 Şubat 2020 tarihinde yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden alınmıştı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.06.2021 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021
ABONE OL
Son dakika: Yalova'daki yolsuzluk davası öncesi CHP heyetinden mahkemeye skandal tehdit!

Belediyesi'nde 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'irtikap', 'güveni kötüye kullanma', 'görevi kötüye kullanma', 'zimmet' ve ilgili mevzuata göre suç oluşturan eylemler nedeniyle görevden uzaklaştırılan CHP'li 'ın da aralarında bulunduğu sanıkların yarın yargılanmasına devam edilecek.


Dava öncesi CHP Genel Başkan Yardımcıları ve , 'na skandal bir çağrıda bulundu. Mahkemeyi baskı altına almak isteyen CHP'liler Vefa Salman'ın Yalova Belediye Başkanlığı görevine iade edilmesini istedi.

Yarın görülecek Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk davası öncesi Genel Başkan Yardımcıları Torun ve Erkek'in yanı sıra 15 CHP milletvekili Yalova'ya gelerek Vefa Salman'a destek verdi. Gerçekleşen toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 6 Şubat 2020 tarihinde suçun ortaya çıktığını, Vefa Salman'ın ise 27 Şubat 2020'de görevden alındığını söyledi.


GÖREVDEN ALAMAZSINIZ
Yargılamanın sonunda Vefa Salman'ın beraat edeceğini söyleyen Erkek, "Bir belediye başkanını yargılayabilirsiniz ama hakkında hüküm kurmadan ve o hüküm kesinleşmeden görevden alamazsınız. Alırsanız demokrasiyi yok edersiniz" dedi.

SKANDAL TEHDİT
İçişleri Bakanlığı'nı tehdit eden bir açıklama yapan Torun, şöyle konuştu:

İADE ETMEK ZORUNDASIN
Yaptığınız bu haksızlığa, hukuksuzluğa asla boyun eğmeyeceğiz. İnanıyorum ki seçilmiş Yalova Belediye Başkanımız en kısa sürede görevine iade edilecektir. Etmek zorundasınız, edeceksiniz, mecbursunuz. O da kaldığı yerden hizmetlerine devam edecek ve Yalova'mıza hizmet edecek."



SALMAN KENDİNİ SAVUNDU
Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman, komik gerekçelerle görevden uzaklaştırıldığını belirtti.

Toplantıya İstanbul Milletvekilleri , , Milletvekilleri Bursa , , , Milletvekili , Milletvekili Alpay Antmen, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Muğla Milletvekili Burak Erbay, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da katıldı.


İçişleri Bakanlığı'ndan 27 Şubat 2020 tarihinde yapılan yazılı açıklamada, Yalova Belediyesi'nde 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'irtikap', 'güveni kötüye kullanma', 'görevi kötüye kullanma', 'zimmet' ve ilgili mevzuata göre suç oluşturan eylemler ve belediye hesaplarında kanuna aykırı olarak yapılmış olan iş ve işlemlerle ilgili olarak Yalova Belediye Başkanlığı yetkilileri hakkında 10 Şubat 2020 tarihinde ön inceleme yapmak üzere 3 mülkiye müfettişi görevlendirildiği hatırlatılmıştı.

Atatürk üzerinden vurgun! Salman'ın yeni skandalı... ATATÜRK ÜZERİNDEN VURGUN! SALMAN'IN YENİ SKANDALI...
CHP'li Vefa Salman için yakalama kararının çıkarılması istendi CHP'Lİ VEFA SALMAN İÇİN YAKALAMA KARARININ ÇIKARILMASI İSTENDİ
Vefa Salman’ın için hesap vakti! VEFA SALMAN'IN İÇİN HESAP VAKTİ!
CHP’li Salman’a yüz kızartan damga: 'Zimmet' suçu işledi CHP'Lİ SALMAN'A YÜZ KIZARTAN DAMGA: 'ZİMMET' SUÇU İŞLEDİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA