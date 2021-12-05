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TÜİK'i basan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu işçileri görmedi!

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 05.12.2021
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TÜİK’i basan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu işçileri görmedi!

Son dakika haberine göre: Randevu alamadığı gerekçesiyle TÜİK’i basan Kılıçdaroğlu, “CHP’li belediyelerden haksız yere kovulan her işçi beni bulacak” sözüne rağmen hiçbir işçinin randevusunu kabul etmedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse gelecek beni bulacak" demişti ama işten çıkarılan işçilere 2 gün boyunca randevu vermedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) randevu almadan giden Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) çıkarılan ve CHP Genel Merkezi'ne gelen 4 işçiye 2 gün boyunca randevu vermediği bildirildi.


İBB'den çıkarılan 13 bin 312 kişi adına Samet Bulutcu, Ömer Çevik, Mustafa Hakan Tüter ve Birol Durmuş, 15 Eylül 2020'de CHP Genel Merkezi'ne gitti ve Kılıçdaroğlu'yla görüşmek için randevu talep etti. CHP Genel Merkezi, mağdur işçilere randevu vermedi. Bulutcu, Çevik, Tüter ve Durmuş, 16 Eylül 2020'de yeniden CHP Genel Merkezi'ne geldi ve Kılıçdaroğlu'ndan yeniden randevu talep etti. CHP Genel Merkezi, işçilere yeniden randevu vermedi.


SABAH'a konuşan mağdur işçiler, Kılıçdaroğlu'nun 18 Aralık 2018'de açıklama yaptığı ve "Bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse gelecek beni bulacak" dediği gerekçesiyle CHP Genel Merkezi'ne geldiklerini ancak iki gün boyunca Kılıçdaroğlu'yla görüştürülmediğini açıkladı.


Samet Bulutcu: Kemal Bey verdiği namus sözünü tutmadığı gibi bize randevu verip dinlemedi bile. Üzülerek söylüyorum ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizim nezdimizde güvenirliği kalmamıştır.


Ömer Çevik: 13 yıldır İSPARK A.Ş'de çalışmaktayım. Hiçbir gerekçe göstermeden tazminatsız işten çıkartıldım. Hakkımı aramak için CHP Genel Merkezi'ne geldim fakat Kemal Bey bizi dinlemedi.

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