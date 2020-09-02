CHP'li Yalova Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında hesap vakti!

CHP'li Yalova Belediyesi'nin kasasından 30 milyon lira kaçırılmasına yönelik zimmet davası bugün başlıyor. Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın sanık olduğu davanın ilk duruşması Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilecek. İddianamede "İhaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Salman'ın "zimmet" suçundan yargılanacağı ifade edildi. İddianamede; 2014-2020 arasında 555 işlemde toplam 20 milyon 739 bin 664 TL usulsüz ödeme yapıldığı bildirildi. Salman'ın, zimmet suçlamasıyla 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezalandırılması isteniyor. İşte detaylar:

34 SANIK YARGILANIYOR

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılan ve tutuklu yargılanan Yalova Eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de bulunduğu 34 sanık yer alıyor.

Soruşturma kapsamında Yalova Belediyesi'nde çalışan 14 kişi sanık olarak yargılanıyor. Güleç, Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür, Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin ve Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş tutuklu bulunuyor.

İddianamede; Yalova Belediyesi'nin 20 milyon 739 bin 664 TL'sinin büyük çoğunluğunun Yalova Belediyesi'nin hemen yanında bulunan ve Fidanlar Market'te çalışan 7 kişi üzerinden kaçırıldığının tespit edildiği ifade ediliyor.

Davada Salman ve Güleç dışında Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, ödeme evrakları sorumlusu Reşat Elgin, muhasebe gelirlerinden sorumlu şef Saliha Öktemgil, Halit Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür ve Salman'ın sekreteri ve sosyal medya sorumlusu Sabire Karsan gibi isimler de yargılanıyor.

KENAN KIRAN-SABAH