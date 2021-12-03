Son dakika: CHP’den ihraç edilen Mehmet Sevigen Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Sokağa çıkamaz hale getireceğim





"Siyaseti bıraktınız mı?" diye sorduğumda ise Sevigen şu yanıtı verdi:

"İl il, ilçe ilçe gezeceğim. Ben siyasetimi yapmaya devam edeceğim. Bana yapılan haksızlığı herkese anlatacağım. Sadece bana da yapmadı. Çok kişinin ahını alarak o koltuğa oturdu. Kılıçdaoğlu bu ahların vebalini ödeyemez. Koltukta kalmak için çok acımasız davrandı. Onun ve ekibinin gerçek yüzünü halka anlatacağız. Kılıçdaroğlu'nu sokağa çıkamaz hale getireceğim. Siyasette Kılıçdaroğlu kadar rahat yalan söyleyen birini görmedim. Cumhurbaşkanını suçladığı her şeyi kendisi CHP'de yapıyor. CHP'yi bozmaya kimsenin gücü yetmez. Atatürk'ün çizgisine yeniden dönecek CHP."

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