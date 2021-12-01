CHP’den ihraç edilen Mehmet Sevigen’den A Haber’de Kılıçdaroğlu’na tepki: Sokaktan aldık! DSP’ye kabul etmediler

"BİZ KEMAL (KILIÇDAROĞLU) BEY'İ SOKAKTAN ALDIK"

Kemal Kılıçdaroğlu'nu sokaktan aldıklarını aktaran Sevigen, "İnsan utanır biraz. Biz Kemal Bey'e ne yaptık. Biz Kemal Bey'i sokaktan aldık siyasetten uzaktı. Demokratik Sol Parti'ye geldi o zaman Rahşan Hanım kabul etmedi. SSK döneminde galiba SSK'ya değişik, uygun olmayan insanları yerleştirmişti. Sonra CHP'ye geldi. Bizim bölgede bir arkadaş lazım dediler. Getirenlerden bir tanesi bendim. Ölümlüye verilmeyecek haklar verdi. MYK üyesi yaptık. Parti Meclis Üyesi yaptık, Milletvekili yaptık, Grup Başkanvekili yaptık, Genel Başkan Yardımcısı yaptık, İBB adayı yaptık. Evine ekmek götürmek için İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi yaptık. Orada yönetimde olunca ciddi bir maaş alıyor. İlk yönetime seçildiğiniz zaman 2 yıl yaptıktan sonra alt kurumlarda belki 10 yıl devam ediyor maaşınız. Böyle bir imkanı sağladık. En son ben kalmıştım Deniz (Baykal) Bey'in ekibinden. Bana güçleri yetmiyordu. En son çare kendi atadığı arkadaşlardan, yukarıdan talimat geldi dedi bana disiplin kurulundan bir arkadaş. Sayın Bakan bizi çok zorlama senin bizde emeğin vardır yukarıdan talimat geldi. Genel Başkan eleştirilmezmiş." dedi.