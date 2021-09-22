Kılıçdaroğlu'nun savaş açtığı CHP'li Mehmet Sevigen A Haber'e konuştu: Diktatör Kemal Bey'in kendisi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için ihraç istemiyle disipline sevk edilen CHP'li Mehmet Sevigen, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuştu. Sevigen, ''Genel Başkan eleştirilemez mi? Diktatör diyor ya sürekli, diktatör Kemal Bey’in kendisi." ifadelerini kullanırken, "Beni ihraç etmeye güçlere yetmez." dedi.
Eski CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yunanistan ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. "İBB Başkanı, Yunanistan Başbakanı ile ne görüşür merak içindeyim" diyen Mehmet Sevigen, "Birisi Barzani ile görüşmeye gidiyor, birisi de Yunanistan'a gidiyor. Anlamadığım çok şey var" ifadesini kullandı. CHP'li Ünal Çeviköz'ün "Mavi Vatan yayılmacılıktır" açıklamasını da değerlendiren Sevigen, "Ünal Çeviköz'ün böyle bir açıklama yapması hayra alamet değil. Bunun zamanı mı şimdi? İnanın bunun altında çok şey var." dedi.
CHP'li Mehmet Sevigen, şu ifadeleri kullandı:
"EKREM İMAMOĞLU YUNANİSTAN BAŞBAKANI İLE NE GÖRÜŞTÜ?"
"Ekrem Bey, iade-i ziyaret yaptım diye düşünüyor. Eğer programda değişiklik olmazsa, benim bildiğim Amerika'da Yunanistan Başbakanı ile Tayyip Bey görüşecekti. Ama ondan önce Ekrem Bey Yunanistan Başbakanı ile ne görüştü? Belediye başkanı ile görüşmesi gayet normal. Ona bir şey demiyorum. Ama Yunanistan Başbakanı ile ne görüştü? Daha önceden programda var mıydı? Bunu ben merak ediyorum. Birisi Barzani ile görüşmeye gidiyor, birisi de Yunanistan'a gidiyor. Tüm bunlara ses çıkmıyor. Anlamadığım çok şey var.
"İNANIN BUNUN ALTINDA ÇOK ŞEY VAR"
Yurtdışında Yunanistan ile Mavi Vatan'ı konuşurken, kıta sahanlığını konuşurken, karşılıklı NAVTEX'lerin kriz olduğu dönemde Cumhurbaşkanı yurtdışındayken Ünal Çeviköz'ün böyle bir açıklama yapması hayra alamet değil. Bunun zamanı mı şimdi? İnanın bunun altında çok şey var. Bu zamanlama manidar değil mi? Umarım Kemal Bey'le karşı karşıya geliriz, ben gelemezsem gazeteciler sorsunlar; Çeviköz'ün açıklamalarının altında ne yatıyor? Ne elde etmeye çalışıyorsunuz?
Ekrem Bey'in Yunanistan Başbakanı'nın yanına gitmesinin altındaki neden ne? İnanın bunların cevabını bulmak lazım.
CHP'DEN YENİDEN İHRAÇ TALEBİ
Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiğim gerekçesiyle ihracımı istediler. Genel Başkan eleştirilemez mi? Diktatör diyor ya, diktatör Kemal Bey'in kendisi. Atatürk eleştiriliyor. Şimdi beni tekrar disipline verdiler, partiden ihraç etmeye çalışıyorlar. Beni ihraç etmeye güçlere yetmez."
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