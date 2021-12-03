Komşu Türk SİHA’ları için bütçe ayırdı! Ülkeler SİHA için sıraya girdi

KRİTİK GÖREVLER ÜSTLENECEK

Tedarik edilecek SİHA'ların nerelerde kullanılacağını aktaran kaynaklar, SİHA'ların hava muharebe önlemleri kapsamında başta Suriye sınırı olmak üzere dağ ve çöl alanlarının korunmasında kullanılacağını kaydetti.