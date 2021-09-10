CHP'li Mehmet Sevigen Barzani görüşmesindeki detaya dikkat çekti: Atatürk'ün kemikleri sızlamıştır
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi eleştirdiği için partiden ihracı istenen Mehmet Sevigen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyetin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de yaptığı görüşmeyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Daha önce Sabah gazetesinden Tuğba Kalçık'a verdiği röportaj nedeniyle CHP'den ihracı istenen Mehmet Sevigen, bir kez daha Kalçık'a konuştu. Sevigen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyetin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de yaptığı görüşmeyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"Önümüzdeki günlerde Disiplin Kurulu'na tarihi bir savunma yapacağım" diyen Sevigen, sözlerine şöyle devam etti:
"BENİM İHRACIMI CHP'NİN ÜST YÖNETİMİ İSTİYOR"
"Disiplin Kurulu'ndaki genç arkadaşlarımın yüzüne bakarak 'Kimseye maşa olmayın' diyeceğim. Çünkü biliyorum benim ihracımı CHP'nin üst yönetimi istiyor. Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla hareket ettikleri için kuruldaki arkadaşlara kızmıyorum bile. CHP üst yönetimi ne tüzük tanıyor ne de siyasi etik barındırıyor. Beni ihraç etmek kolay değil. CHP'nin ikinci dönemindeki kurucularındanım. Kimse beni kolay lokma sanmasın. İkinci defa ihracım isteniyor, ilkinde başaramadılar, yine başaramayacaklar."
"TÜRK BAYRAĞIMIZ OLMADAN RESMİ ZİYARETTE BULUNUYOR"
Sevigen, bu hafta çok konuşulan CHP'nin Erbil ziyareti hakkında ise şunları söyledi:
"Hem ülkem hem de partim adına çok üzüldüm. CHP'liler bunu hak etmiyor. Biz ki Atatürk'ün kurduğu partiyiz ama şimdiki CHP yönetimi,
Türk bayrağımız olmadan resmi ziyarette bulunuyor.
Düşünün, Baykal, Cenevre'de Barzani konuşurken "İstesek Diyarbakır'ın altını üstüne getiririz" dediği için salonu terk etmişti. Baykal her zaman her yerde Türkiye'nin değerlerine sahip çıkan bir liderdi. Tıpkı CHP'nin kendinden önceki liderleri gibi.
"ATATÜRK'ÜN KEMİKLERİ SIZLAMIŞTIR"
Peki bugünkü genel başkan döneminde ne oluyor? Bölgesel yönetimin bayrağı var, bizimki yok... En kıymetlimiz Türk bayrağımıza o görüşmede yer verilmemesi büyük bir rezalettir. Atatürk'ün kemikleri sızlamıştır. Atatürk'ün "En büyük eserlerimden biri" dediği CHP'nin geldiği bu durum çok canımı yakıyor. HDP'li Osman Baydemir'in görüşmesinde bile Türk bayrağı vardı. Yaşanan bu rezalet olay bile bugünkü CHP yönetiminin ülke değerlerinden nasıl kopuk hale geldiğini gösteriyor.'
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