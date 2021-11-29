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Son dakika | CHP'den flaş karar! Mehmet Sevigen ihraç edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.11.2021 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021
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Son dakika | CHP’den flaş karar! Mehmet Sevigen ihraç edildi

Son dakika haberi...CHP eski milletvekili ve parti üyesi olan Mehmet Sevigen, alınan kararla partisinden ihraç edildi.

CHP eski milletvekili ve parti üyesi olan Mehmet Sevigen, alınan kararla partisinden ihraç edildi.

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