Rusya korkudan Türk SİHA'larını adım adım takip ediyor! Ciddi bir meydan okuma
Ukrayna'nın satın aldığı Türk SİHA'larının izleyen Rusya basını her gün yeni bir haber yapmaya devam ediyor. Askeri gözlemci Akim Apachev, Türk SİHA'larının Suriye ve Libya'da kendilerine zorluk çıkarttığını itiraf etti. Apachev Türk SİHA'ları için "büyük bir meydan okuma" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracının ilk kez Avrupa'da kullanılması dengeleri değiştirdi, ödü kopan Ruslar havalanan uçağı "acil" koduyla duyurdu.
Rus askeri araştırmacı Akim Apachev, gelişmeyi "acil" olarak niteleyip "Ukrayna Il-76'sı şu anda gizlice 'Türk kuşları'nın yeni parçalarını taşıyor. Uçak Tekirdağ Çorlu'dan havalandı" ifadesini kullandı.
Apachev, yaşanılan Bayraktar paniğini şu sözlerle anlatmıştı;
"Evet, Türk kuşları yüksek hassasiyetli ve çok etkili silahlar. Hem Libya'da hem de Suriye'de Rus hava savunma sistemleri bu sorunla kolay başa çıkamadı. Evet, Rusya yanlısı militanların hava savunmasının (resmi olarak) bu araca karşı koyabilecekleri hiçbir şey yok. Kendi tahminlerime göre, Ukrayna ordusu 30'dan fazla Bayraktar TB2 birimiyle donanmış durumda. Ve bu, her şeyden önce, yaklaşan olaylara bir şekilde tepki vermesi gerekecek olan Rusya için ciddi bir zorluk."
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