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Son dakika: AK Partili eski Bakan Güldal Akşit vefat etti

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 03.12.2021 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021
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Son dakika: AK Partili eski Bakan Güldal Akşit vefat etti

Son dakika haberleri... AK Parti'nin kurucu üyelerinden olan eski Kültür ve Turizm Bakanı Güldal Akşit, bir süredir tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede vefat etti. A Haber canlı yayınında katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Çok üzgünüm. Güldal Hanım, benim AK Parti’de ilk tanıdığım isimlerden birisidir. Kibarlığı, insanlığı, görgüsü çok müstesna bir yerde büyüğümüzdü." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin kurucu üyesi ve eski Kültür ve Turizm Bakanı Güldal Akşit, sağlık sorunları nedeniyle bir süredi tedavi görüyordu.

Başkent Ankara'daki hastanede tedavi gören AK Partili Akşit vefat etti.

"MÜSTESNA BİR BÜYÜĞÜMÜZDÜ"

A Haber canlı yayınında katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık Güldal'ı anlattı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir: Acımız büyük. Siyasete emek veren birisiydi. Ben de beraber bir dönem çalışmıştım kendisiyle. Gerçekten acımız büyük. Ailesine baş sağlığı diliyorum. AK Parti camiamızın başı sağ olsun. Siyasi fikirlerinden istifade ederdik.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Çok çok üzgünüm. Güldal Hanım, benim AK Parti'de ilk tanıdığım isimlerden birisidir. Kibarlığı, insanlığı, görgüsü çok müstesna bir yerde büyüğümüzdü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: Allah rahmet eylesin. Kendisi gerçekten hizmetleri bu ülke için partimiz için davamız için yoğun emek sarf etmiş çaba sarf etmiş çok kıymetli bir insan.

"YOL ARKADAŞIMIZI KAYBETTİK"

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık: Hepimizin başı sağ olsun. O çok önemli bir siyasi ve devlet alanını doldurmuş inanılmaz güzel bir kimlikti. Partimizin kurucusudur. 20 yıldır yol arkadaşımızdır. Hiç durmadan çalıştı. Partide hangi pozisyonu alırsa alsın hep en iyisini yapmak için mücadele etti. Çok önemli bir yol arkadaşımızı ablamızı kaybettik.

GÜLDAL AKŞİT KİMDİR?

Güldal Akşit 23 Ocak 1960'da Malatya, Türkiye'de dünyaya geldi. 3 Aralık 2021 tarihinde hayatını kaybetti. Türk siyasetçi, eski TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı. Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Serbest avukat olarak çalışma hayatına başladı. Polisan Holding AŞ'de Başhukuk Müşavirliği görevini yürüttü. Malatya Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet ve Malatya Platformu üyeliklerinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu.

22. Dönem İstanbul Milletvekili. 58. Hükümet'te Turizm Bakanı, 59. Hükümet'te Turizm Bakanı ve Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

Eski İçişleri Bakanlığı müsteşarı ve milletvekili Galip Demirel'in kızıdır.

Çok müstesna bir büyüğümüzdü "ÇOK MÜSTESNA BİR BÜYÜĞÜMÜZDÜ"

AK Partili Güldal Akşit vefat etti AK PARTİLİ GÜLDAL AKŞİT VEFAT ETTİ

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