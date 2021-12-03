Son dakika: AK Partili eski Bakan Güldal Akşit vefat etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: Allah rahmet eylesin. Kendisi gerçekten hizmetleri bu ülke için partimiz için davamız için yoğun emek sarf etmiş çaba sarf etmiş çok kıymetli bir insan.

"YOL ARKADAŞIMIZI KAYBETTİK"