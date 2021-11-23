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Teröristlerin korkulu rüyası İHA-SİHA-İKU! Hainlere kaçacak yer bırakmadılar
İçişleri Bakanlığınca yürütülen operasyonlarda jandarma ve emniyete ait insansız hava araçları (İHA), silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile insanlı keşif uçakları (İKU), bu yıl 40 bin 661 saat uçuş yaparak, yer tespitiyle 147 teröristin etkisiz hale getirilmesini sağladı.
Giriş Tarihi: 23.11.2021 11:50Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 11:50