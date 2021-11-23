23 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Teröristlerin korkulu rüyası İHA-SİHA-İKU! Hainlere kaçacak yer bırakmadılar

Teröristlerin korkulu rüyası İHA-SİHA-İKU! Hainlere kaçacak yer bırakmadılar

İçişleri Bakanlığınca yürütülen operasyonlarda jandarma ve emniyete ait insansız hava araçları (İHA), silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile insanlı keşif uçakları (İKU), bu yıl 40 bin 661 saat uçuş yaparak, yer tespitiyle 147 teröristin etkisiz hale getirilmesini sağladı.

Giriş Tarihi: 23.11.2021 11:50 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 11:50
  • 1
  • 16
Teröristlerin korkulu rüyası İHA-SİHA-İKU! Hainlere kaçacak yer bırakmadılar

Bakanlığın, terör örgütü PKK'ya yönelik "Terörü kaynağında yok etme" ve "Savunma değil taarruz" stratejileriyle başlattığı operasyonlarda aralarında sözde üst düzey yöneticilerin de bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Teröristlerin korkulu rüyası İHA-SİHA-İKU! Hainlere kaçacak yer bırakmadılar

Operasyonlarla yurt içindeki terörist sayısı 180'in altına düştü. Yürütülen operasyonlarda İHA, SİHA ile İKU'lar etkin şekilde kullanıldı. İHA, SİHA ve İKU'lar bu yıl 40 bin 661 saat uçuş gerçekleştirdi.

  • 3
  • 16
Teröristlerin korkulu rüyası İHA-SİHA-İKU! Hainlere kaçacak yer bırakmadılar

İHA, SİHA ve İKU'lar, yaptıkları yer tespitiyle 2021'de bugüne kadar 147 teröristin etkisiz hale getirilmesini sağladı.

  • 4
  • 16
Teröristlerin korkulu rüyası İHA-SİHA-İKU! Hainlere kaçacak yer bırakmadılar

Bu teröristlerden 21'i SİHA ile etkisiz hale getirildi. Ayrıca İHA, SİHA ve İKU'lar tarafından örgüte ait 30 sığınak tespit edilerek, kullanılamaz hale getirildi.

  • 5
  • 16
Teröristlerin korkulu rüyası İHA-SİHA-İKU! Hainlere kaçacak yer bırakmadılar