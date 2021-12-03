Ali Babacan’ın sahip çıktığı devlet sırlarını satan DEVA Partili Metin Gürcan için skandal karar!

Casusluktan tutuklanan Metin Gürcan'ın adı, CIA uzantılı raporda 39 kere geçiyor

Ali Babacan Gürcan'ın ihanetine sahip çıktı.

"OTOPARKTA PARA ALMASI RAHATSIZ EDİCİ"

Yeneroğlu, Gürcan'ın açık kaynaklardan verilen bilgilerle bir akademisyen olarak analizlerini yabancı diplomatlarla paylaşmasında sakınca olmayacağını, ancak Gürcan'ın yabancı bir diplomattan, bir AVM'nin otoparkında, zarf içinde para almasının rahatsız edici olduğunu söyledi:

"Bu görüntüler DEVA Partili olarak beni de ciddi olarak rahatsız etmiştir. Benim siyasi ahlâkıma da uyan görüntüler değildir."