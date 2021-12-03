Ali Babacan'ın sahip çıktığı devlet sırlarını satan DEVA Partili Metin Gürcan için skandal karar!
Devletin gizli sırlarını çalarak pazarlayan DEVA Partisi'nden Metin Gürcan "siyasi ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı. DEVA'da Ali Babacan'ın sahip çıktığı Gürcan için parti yönetiminden flaş bir hamle geldi. Parti görüntülere ve tutuklama kararına rağmen "Süreç boyunca destek vereceğiz" açıklamasında bulundu. Devlet bilgilerini satan Metin Gürcan için "cezaevinden çıkarsa savunmasını isteme" kararı alındı.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı ve İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Metin Gürcan'ın tutukluluk haliyle ilgili açıklamalarda bulundu.
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"OTOPARKTA PARA ALMASI RAHATSIZ EDİCİ"
Yeneroğlu, Gürcan'ın açık kaynaklardan verilen bilgilerle bir akademisyen olarak analizlerini yabancı diplomatlarla paylaşmasında sakınca olmayacağını, ancak Gürcan'ın yabancı bir diplomattan, bir AVM'nin otoparkında, zarf içinde para almasının rahatsız edici olduğunu söyledi:
"Bu görüntüler DEVA Partili olarak beni de ciddi olarak rahatsız etmiştir. Benim siyasi ahlâkıma da uyan görüntüler değildir."
GÖRÜNTÜLERİN ORTAYA ÇIKMASININ ARDINDAN DEVA PARTİSİ ACİL TOPLANDI
Görüntüler sonrası DEVA Partisi Başkanlık Kurulu, Genel Başkan Ali Babacan'ın başkanlığında bir değerlendirme toplantısı yaptı.
"HER TÜRLÜ HUKUKİ DESTEĞİ VERECEĞİZ"
BBC Türkçe'ye konuşan Yeneroğlu, bu durumun siyasi etik açısından sorgulanması gerektiğini belirtti:
"Arkadaşlarımızın neredeyse tamamı, görüntüleri siyasi ahlak açısından değerlendirdiğimizde çok rahatsız edici görüntüler olduğunu ancak tutuklu olan ve şu anda yargısız infaz edilen bir insanla ilgili bizim de hukuki yargılama bitmeden bu konuyu öne çekmemizin doğru olmayacağı değerlendirildi. Bu nedenle, kendisinin ceza yargılanmasının sonuçlanması gerektiği, bu zaman zarfında kendisine her türlü hukuki desteği vermemiz gerektiği konusunda mutabık kaldık."
"CEZAEVİNDEN ÇIKARSA SAVUNMASINI İSTEYECEĞİZ"
Yeneroğlu, cezaevinden çıkması halinde partisinin, Gürcan'dan bu konuda savunma isteyeceğini açıkladı.
"Ama ceza yargılaması bittikten sonra veya kendisi cezaevinden çıktıktan sonra, elbette siyasi etik açısından bu konunun değerlendirmesi gerektiğini ve bu değerlendirme içerisinde de siyasi çalışmalarla bu tutumun nasıl bağdaştırılabileceği konusunun kendisine sorulması ve bu konuda savunmasının alınması konusunda arkadaşlarla mutabıkız."
İDDİALAR İÇİN "MESNETSİZ" DEDİ
Gürcan'a yöneltilen "askeri ve siyasi casusluk" suçlamasının ise "mesnetsiz" olduğunu söyleyen Yeneroğlu, DEVA Partisi olarak avukatları aracılığıyla hukuki destek vererek, kurucularının adil yargılanma hakkını savunacaklarını kaydetti.
METİN GÜRCAN NEDEN TUTUKLANMIŞTI?
DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve emekli subay Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlamasıyla 26 Kasım'da İstanbul'da gözaltına alındı.
29 Kasım'da da çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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