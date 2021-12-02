Deva Partili Metin Gürcan’ın casusluğu böyle deşifre oldu!

'ANKARA KONTROL KAYBEDİYOR'

Türkiye'nin Libya ile arasındaki anlaşmaya ilişkin bilgileri de sızdıran Metin Gürcan, yabancı yetkilinin 'Libya ile Türkiye arasındaki anlaşma devam ediyor mu uzun zaman oldu' sorusuna, "Esas soru bu. GNA, Tripoli `de yeni hükümet kuruyor yani Tobruk'ta, yani Akile Salih ile. Bu anlaşmaya ne ölçüde rıza gösterecekler belli değil. Henüz belli değil. Bundan ötürü, diplomatik alanda Ankara'nın çok aktif olması lazım, ama bence kontrol kaybediyor.Yani meşru sebep, Libya'daki Türk askeri varlığının meşrutiyetinin kökü bahse konu askeri anlaşmadır. Yani eğer bu askeri anlaşmanın ihlalini görürsek, o zaman Türk askerinin geri çekilmesi durumuna da görebiliriz. Yani, sonuç olarak esas konu para. Paramız yok. Bundan ötürü Libya'da kullanmak için Katar parasına ihtiyaç duyuyoruz. Bunu ne kadar başarabiliriz. Bildiğim kadarıyla Merkez Bankası ve G.N.A'nın edindiği tüm petrol gelirleri Ankara'nın kontrolü altındaydı ama son altı aydır her şey çok karışmış durumda" yanıtını verdi

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