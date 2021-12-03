Metin Gürcan hangi bilgileri paylaştı? Gürcan’a Ali Babacan desteği

'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan tutuklanan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın yabancı diplomatlara Doğu Akdeniz ve Libya hakkındaki devlet politikaları ile ilgili bilgiler verdiği de tespit edildi. İstihbarat birimleri tarafından elde edilen görüntü ve kayıtlar delil olarak dosyada yer aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN