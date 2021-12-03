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Metin Gürcan hangi bilgileri paylaştı? Gürcan’a Ali Babacan desteği

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Giriş: 03.12.2021 10:32
'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan tutuklanan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın yabancı diplomatlara Doğu Akdeniz ve Libya hakkındaki devlet politikaları ile ilgili bilgiler verdiği de tespit edildi. İstihbarat birimleri tarafından elde edilen görüntü ve kayıtlar delil olarak dosyada yer aldı.
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