Yeni bakanla yeni dönem sinyali! Ankara'da kulisler hareketlendi
Düşük faiz temelli 'yeni ekonomi modeli'ne geçildiğini duyuran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişikliği yapınca Ankara'da AK Parti kulisleri hareketlendi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz temelli "yeni ekonomi modeli"ne geçildiğini açıklamasının ardından önceki gece Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yapılan görev değişikliği, AK Parti kulislerini hareketlendirdi.
Önceki gece Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden ayrıldı ve yerine bakan yardımcısı Nureddin Nebati atandı.
Bu yeni gelişme niteliği itibarıyla "sürpriz" kabul edilmese de, zamanlaması itibarıyla kulislerde yeni bir hareketlenmeye neden oldu. AK Parti kulislerinde bakanlıkta Elvan döneminin sona ermesi için 2022 bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının bekleneceği konuşuluyordu.
Başkan Erdoğan'ın salı günü yapılan son AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, "Kur ve faiz anlayışına dayalı ekonomi modelini bırakıyoruz.
Üretim, istihdam, ihracat eksenli, ülkeyi yarınlara taşıyacak yeni ekonomi modeline geçiyoruz ve ekonomi yönetimindeki arkadaşlarımızla bu yeni modelden artık taviz vermeyeceğiz" dediği öğrenildi.
Başkan Erdoğan'ın bu sözleri parti kulislerinde, "bürokraside de yeni bir dönemin başlayacağının sinyali" olarak yorumlandı.
Katıldığı farklı programlarda, "Faiz sebep, enflasyon neticedir" tezini tekrarlayan Erdoğan, "düşük faiz; yüksek ihracat" temelli yeni yol haritası ile cari açığın kapatılıp uzun vadede "tam ekonomik iyileşmenin" gerçekleşeceğini ifade ediyor.
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