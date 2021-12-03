Yeni bakanla yeni dönem sinyali! Ankara’da kulisler hareketlendi

Bu yeni gelişme niteliği itibarıyla "sürpriz" kabul edilmese de, zamanlaması itibarıyla kulislerde yeni bir hareketlenmeye neden oldu. AK Parti kulislerinde bakanlıkta Elvan döneminin sona ermesi için 2022 bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının bekleneceği konuşuluyordu.