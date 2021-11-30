Metin Gürcan kimdir? DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan neden tutuklandı? DEVA Partisi kurucu üyesi Gürcan; "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Bu gelişmenin ardından Metin Gürcan'ın kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Gürcan'ın meslek hayatının yaklaşık 8 yıllık bölümü Güneydoğu Anadolu bölgesi, Irak, Afganistan, Kazakistan ve Kırgızistan'da çeşitli operasyonel faaliyetler, irtibat ve eğitim görevlerinde geçmişti.