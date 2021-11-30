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Metin Gürcan kimdir? DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan neden tutuklandı?

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Giriş Tarihi: 30.11.2021 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021
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Metin Gürcan kimdir? DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan neden tutuklandı?

Metin Gürcan kimdir? DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan neden tutuklandı? Ali Babacan'ın Genel Başkanı olduğu DEVA Partisi kurucu üyesi Gürcan, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Gürcan, 1998-2014 yılları arası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nın farklı birimlerinde çalışmıştı. 2015 yılı Ocak ayında kendi isteğiyle emekli olmuştu.

Metin Gürcan kimdir? DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan neden tutuklandı? DEVA Partisi kurucu üyesi Gürcan; "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Bu gelişmenin ardından Metin Gürcan'ın kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Gürcan'ın meslek hayatının yaklaşık 8 yıllık bölümü Güneydoğu Anadolu bölgesi, Irak, Afganistan, Kazakistan ve Kırgızistan'da çeşitli operasyonel faaliyetler, irtibat ve eğitim görevlerinde geçmişti.

METİN GÜRCAN KİMDİR?

1976 Bozöyük/Bilecik doğumlu olan Metin Gürcan, 1998 yılında Kara Harp Okulu'ndan Sistem Mühendisi Piyade Teğmen olarak derece ile mezun oldu.

1998-2014 yılları arası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nın değişik birimlerinde çalışan Gürcan, akademik çalışmalarına devam edebilmek maksadıyla zorunlu hizmetini bitirmeyi müteakip 2015 yılı Ocak ayında kendi isteği ile emekli oldu.

Gürcan'ın meslek hayatının yaklaşık 8 yıllık bölümü Güneydoğu Anadolu bölgesi, Irak, Afganistan, Kazakistan ve Kırgızistan'da çeşitli operasyonel faaliyetler, irtibat ve eğitim görevlerinde geçti.

Özel Kuvvetler bünyesinde yetişen Gürcan, 2008-2010 yılları arasında ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü'nde 'Bölgesel Kürt Yönetimi ile Bağdat merkezi yönetimi arasındaki çevre-merkez ilişkisi' adlı teziyle Güvenlik Çalışmaları alanında master derecesi aldı.

Gürcan, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde TSK'nın kurumsal dönüşüm kapasite ve isteği konusunda yazdığı doktora tezini Nisan 2016'da savunarak doktorasını tamamlamıştır. Gürcan bu çalışmasını 2018 yılında 'Opening the Blackbox: Turkish Military Before and After July 15' adıyla kitap olarak bastı.

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