Son dakika: MİT'ten müthiş operasyon! PKK elebaşı Duran Kalkan'ın koruması Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi
Son dakika haberine göre MİT'in operasyonuyla PKK/KCK'lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi.
Terör örgütü PKK/KCK mensupları Mazlum Jir Agiri kod adlı Emrah Adıgüzel ve Sarina/Diljin kod adlı Pervin Arslan, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen operasyonla Türkiye'ye getirildi.
DURAN KALKAN'IN KORUMALIĞI YAPTI
Örgüte 2012 yılında katılarak Kuzey Irak'ta kırsal alanda faaliyet yürütmeye başlayan Emrah Adıgüzel'in PKK/KCK üst düzey sorumlularından Abbas kod Duran Kalkan'ın iki yıl boyunca korumalığını yaptığı, örgütün Kuzey Irak'taki Gara, Sincar ve Hakurk alanlarında faaliyet yürüttüğü, Sincar alanında örgütün sözde İstihbarat sorumluluğunu yaptığı belirlendi.
ÖRGÜTÜN BÖLGE SORUMLULARI ARASINDA
Teröristin 2020 yılında İran alanında görevlendirildiği ve İran alanında ise örgütün bölge sorumluları arasında yer aldığı tespit edildi.
ÖRGÜTÜN SALDIRI/SABOTAJ/SUİKAST BİRİMLERİNDE YER ALMIŞ
2014 yılında örgütün kırsal kadrolarına katılan Sarina/Diljin kod Pervin Arslan'ın ise Kuzey Irak/Metina ve Suriye'nin kuzeyinde faaliyet yürütmüş, örgütün saldırı/sabotaj/suikast birimlerinde yer aldığı belirlendi.
Teröristin 2019 yılında ise İran alanında görevlendirildiği ve Tim komutanı seviyesinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
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