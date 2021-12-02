Son dakika: MİT’ten müthiş operasyon! PKK elebaşı Duran Kalkan’ın koruması Emrah Adıgüzel Türkiye’ye getirildi

DURAN KALKAN'IN KORUMALIĞI YAPTI

Örgüte 2012 yılında katılarak Kuzey Irak'ta kırsal alanda faaliyet yürütmeye başlayan Emrah Adıgüzel'in PKK/KCK üst düzey sorumlularından Abbas kod Duran Kalkan'ın iki yıl boyunca korumalığını yaptığı, örgütün Kuzey Irak'taki Gara, Sincar ve Hakurk alanlarında faaliyet yürüttüğü, Sincar alanında örgütün sözde İstihbarat sorumluluğunu yaptığı belirlendi.