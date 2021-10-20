TSK ve MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Üst kadrodaki Taybet Bilen öldürüldü
TSK ve MİT tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürerken SİHA'lar örgütü bombalamaya devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Kobani'de PKK'lıların içinde bulunduğu bir araç imha edildi. TSK ve MİT'in ortak operasyonu sonucunda PKK'nın sözde 'Gara sorumlusu' Şilan Goyi (Taybet Bilen) etkisiz hale getirildi.
Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Kobani'de PKK'lıların içinde bulunduğu bir araç imha edildi. TSK ve MİT'in ortak operasyonu sonucunda PKK'nın sözde 'Gara sorumlusu' Şilan Goyi (Taybet Bilen) etkisiz hale getirildi.
ZİNDANA ÇEVİRİYORUZ
Türk Silahlı Kuvvetleri 'Bul ve yok et' parolasıyla terör örgütü PKK/YPG'ye zindan olmaya devam ediyor. Yurt içi ve sınır ötesinde etkin caydırıcı olan Mehmetçik teröristleri bulduğu yerde etkisiz hale getiriyor.
SİHA'LAR AVLADI
Operasyonlarda etkin kullanılan SİHA'lar teröristlerin korkulu rüyası olmuş durumda. Son olarak SİHA'lar, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn el-Arap'taki Kobani'de hainleri vurmak için havalandı.
ARAÇ HAVAYA UÇURULDU
MİT'in çalışmaları neticesinde, bölgede YPG/PKK'ya bağlı sözde Sosyal Adalet Konseyi binası önünde, örgüte ait bir araç tespit edildi. Nokta atışı ile üst düzey teröristlerin bulunduğu araç havaya uçuruldu.
SÖZDE GARA SORUMLUSU
Taybet Bilen'in 1999 yılında örgüte katıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, Bilen'in son olarak Gara'da yer aldığı ifade edildi. "Şilan Goyi" kod adlı Taybet Bilen'in Şırnak'ın Uludere ilçesi doğumlu olduğu kaydedildi.
BOMBARDIMAN SONUCU ÖLDÜRÜLDÜ
9 Ekim 2021 tarihli açıklamasında, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Gare bölgesine düzenlenen bombardıman 2 PKK'lının öldürüldüğü belirtilmişti.
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