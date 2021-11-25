Son dakika: MİT’ten Gara ve Kandil’de operasyon! PKK’ya üst düzey darbe: Nihat Gören öldürüldü

MİT tarafından bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda, Gara'da 4, Kandil'de de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirdi. Gara'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin PKK/KCK'nın sözde dış ilişkiler sorumlularından "Botan" kod adlı Nihat Gören olduğu belirlendi.