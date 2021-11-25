25 Kasım 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MİT'ten Gara ve Kandil'de operasyon! PKK'ya üst düzey darbe: Nihat Gören öldürüldü

Son dakika: MİT'ten Gara ve Kandil'de operasyon! PKK'ya üst düzey darbe: Nihat Gören öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.11.2021 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021
ABONE OL
Son dakika: MİT’ten Gara ve Kandil’de operasyon! PKK’ya üst düzey darbe: Nihat Gören öldürüldü

Son dakika haberine göre MİT, Irak’ın kuzeyindeki Gara’da 4, Kandil’de 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerden birinin örgütün sözde dış ilişkiler sorumlusu Nihat Gören olduğu belirlendi.


Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda Gara'da 4, Kandil'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik birimlerinin Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları sürüyor.


MİT tarafından bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda, Gara'da 4, Kandil'de de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirdi. Gara'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin PKK/KCK'nın sözde dış ilişkiler sorumlularından "Botan" kod adlı Nihat Gören olduğu belirlendi.

Bir süre PKK'nın "TAK" yapılanmasında yer alan terörist Gören'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği Pençe operasyonlarında yaralandığı, tedavisi sonrasında Gara'da faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

Gara ve Kandil’e nokta operasyonu GARA VE KANDİL'E NOKTA OPERASYONU

Tam 170 km! MİT’e imkansız yok TAM 170 KM! MİT'E İMKANSIZ YOK
MİT’ten Metina’da çifte operasyon! MİT'TEN METİNA'DA ÇİFTE OPERASYON!
TSK ve MİT’ten PKK’ya ağır darbe! TSK VE MİT'TEN PKK'YA AĞIR DARBE!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA