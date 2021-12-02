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Son dakika: Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsveçli mevkidaşı Linde ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.12.2021
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Son dakika: Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsveçli mevkidaşı Linde ile görüştü

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’in başkenti Stockholm’de, AGİT 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı, bugün AGİT Dönem Başkanı İsveç'in ev sahipliğinde başkent Stockholm'de düzenleniyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı kapsamında İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile bir araya geldi.

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