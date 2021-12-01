Son dakika: MİT'ten PKK'ya nokta operasyonu! "Çukur" teröristleri Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirildi

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

Nokta atışıyla etkisiz hale getirilen Renas Ermeğan'ın, 2015'te Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde gerçekleştirilen çukur/barikat eylemlerinde, güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu belirlendi.