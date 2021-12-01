Son dakika: MİT'ten PKK'ya nokta operasyonu! "Çukur" teröristleri Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla 2015'teki çukur eylemlerinin planlayıcılarından PKK/KCK'lı terörist Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda, 2 terör örgütü PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, teröristlerin, PKK/KCK'nın şehir yapılanması YPS mensupları "Gelhat" kod adlı Renas Ermeğan ve "Merhas" kod adlı Nevzat Durmuş olduğu tespit edildi.
ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI
Nokta atışıyla etkisiz hale getirilen Renas Ermeğan'ın, 2015'te Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde gerçekleştirilen çukur/barikat eylemlerinde, güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu belirlendi.
Nevzat Durmuş'un da PKK/KCK'nın 2015'te Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlediği saldırının hazırlığı ve tamamlanmasında aktif olarak yer aldığı, örgütün Suriye-Irak arasındaki aktarım faaliyetlerinin koordinasyonunu sağladığı öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kış lastiği zorunlu mu, cezası var mı? 2021 Kış lastiği uygulaması hangi arabalar için geçerli?
- Altın neden yükseliyor? Canlı altın fiyatı takip! Çeyrek ve gram altın rekorlara doymuyor!
- Gaziantep bebek yaşıyor mu? Babası Yunus Göç tarafından şiddet gören Cihan bebek öldü mü, sağlık durumu nasıl?
- Asgari ücret sendika hükümet teklifleri 2022! Sendikalar ne kadar istiyor, hükümet ne kadar verdi? Asgari ücrette son karar...
- Gözler orada! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi sonuçları son durum nedir?
- Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Aralık faiz kararı ne olacak, faizler düşecek mi?
- ŞOK çarşamba indirimleri sürprizlerle dolu! 1 Aralık 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu
- MasterChef Türkiye yarışmacısı Hasan Biltekin ekranlara ilk kez çıkmamış! Vay be Hasan sen neymişsin! ATV dizisinde göbek atarken yakalandı
- Kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı bu hafta olacak mı? İstanbul 5 günlük hava durumu uyarısı!
- Kritik açıklama! Asgari ücret bugün mü açıklanacak? 2022 asgari ücret zammı ne zaman, ayın kaçında belli olacak?
- Aralık ayı mesajları sözleri! Aralık ayıyla ilgili en güzel sözler kısa uzun mesajlar!
- Asgari ücret toplantısı saat kaçta başlayacak? 2022 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Son durum...