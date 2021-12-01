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Son dakika: MİT'ten PKK'ya nokta operasyonu! "Çukur" teröristleri Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 01.12.2021 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021
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Son dakika: MİT’ten PKK’ya nokta operasyonu! Çukur teröristleri Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla 2015'teki çukur eylemlerinin planlayıcılarından PKK/KCK'lı terörist Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda, 2 terör örgütü PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi.


Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, teröristlerin, PKK/KCK'nın şehir yapılanması YPS mensupları "Gelhat" kod adlı Renas Ermeğan ve "Merhas" kod adlı Nevzat Durmuş olduğu tespit edildi.

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI
Nokta atışıyla etkisiz hale getirilen Renas Ermeğan'ın, 2015'te Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde gerçekleştirilen çukur/barikat eylemlerinde, güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu belirlendi.

Nevzat Durmuş'un da PKK/KCK'nın 2015'te Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlediği saldırının hazırlığı ve tamamlanmasında aktif olarak yer aldığı, örgütün Suriye-Irak arasındaki aktarım faaliyetlerinin koordinasyonunu sağladığı öğrenildi.

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