Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Milli Deniz Topu mesajı! Dışa bağımlılık ortadan kalkıyor
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli Deniz Topu'nun atış testini başarıyla geçmesinden dolayı video mesaj gönderdi. ABD'den emir alan İtalya'nın Türkiye'ye satışları kaldırmasıyla Türk mühendisler devreye girdi. 12 ay gibi kısa bir sürede tarih yazan Türk mühendisler Milli Deniz Topu'nu geliştirmişti. Atış testlerinin de başarıyla tamamlanması üzerine açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Yapılamaz denileni bir kez daha yaptık" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Makine ve Kimya Endüstrisi bünyesinde kamu-özel sektör iş birliğinde üretilen 'milli deniz topu'nun test atışı törenine gönderdiği mesajında, "Donanmamız 5 farklı atış modu ile dakikada 80 atış yapabilen bu silah sayesinde daha da güçlenmiştir. Ayrıca yurt dışından tedarikte karşılaşılan yüksek maliyet ve gizli ambargolar da artık tarihe karışacaktır" dedi.
Başkan Erdoğan, Makine ve Kimya Endüstrisi'nin 'milli deniz topu' kara atış testi törenine video mesaj gönderdi. Erdoğan, Türk savunma sanayisi açısından tarihi önemde bir gün olduğuna vurgu yaparak, "Milli deniz topu kara atış testlerinin başarılı geçmesini temenni ediyorum. Deniz topu, donanmaların vazgeçilmez unsuru olarak ön plana çıkan silah sistemleridir. Savaş gemilerinin vurucu gücü olan bu silah sistemleri, muharebe alanında çok kritik roller üstlenir. Türkiye olarak savunma sanayimizi yerlileştirme çabalarımıza yaklaşık 1 yıl önce deniz topunu da ekledik. Diğer alanlarda olduğu gibi deniz topunda da Türkiye'nin dışa bağımlılığını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.
"KAMU-ÖZEL SEKTÖR İŞ BİRLİĞİNE ÖRNEK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle son dönemde yurt dışından gelen ürünlerde, gerek maliyetlerde gerekse temin sürelerinde ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlandığına işaret ederek, "Ayrıca görünür, görünmez birçok ambargoya ve engelleme girişimine de maruz kalıyorduk. Bu proje kamu-özel sektör iş birliğinin en güzel örneklerinden biridir. Yeniden yapılandırdığımız Makine Kimya Endüstrisi ve Tersaneler Genel Müdürlüğü ile İğrek Makine, Anzatsan Mühendislik, Ermaksan Teknoloji firmalarımızın ortak gayretleri ile Türkiye bir defa daha başarılamayanı başardı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da aktif destek verdiği süreç sonunda hamdolsun 12 ay gibi rekor bir sürede milli deniz topumuzu ürettik. İnşallah birazdan kara atış testi yapılacak olan deniz topu, donanmamızın en önemli silah sistemlerinden birini oluşturuyor" diye konuştu.
"DONANMAMIZ DAHA DA GÜÇLENMİŞTİR"
Türkiye'nin, geliştirdiği 'milli deniz topu' ile artık bu silah sistemini üreten sayılı ülkeler arasına girdiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Milli deniz topu 16 kilometre etkili menzile sahiptir. Donanmamız 5 farklı atış modu ile dakikada 80 atış yapabilen bu silah sayesinde daha da güçlenmiştir. Milli deniz topu halihazırda kullanılan sistemlerden farklı olarak yerli ve milli imkanlarla geliştirilen dijital atış kontrol sistemi ile donatılmıştır. Bu silah sisteminin envantere girmesi ile birlikte Türk Deniz Kuvvetleri çok daha güçlü ve etkin bir hareket kabiliyetine kavuşacaktır. Ayrıca yurt dışından tedarikte karşılaşılan yüksek maliyet ve gizli ambargolar da artık tarihe karışacaktır. Bu önemli projenin hayata geçirilmesine destek veren tüm kurumlarımızı, firmalarımızı, mühendisinden, tasarımcısına herkesi tebrik ediyorum. Milli deniz topumuzun ülkemize milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetleri'mize hayırlı olmasını diliyorum.
İTALYA ABD'DEN EMİR ALDI TÜRK MÜHENDİSLER ÜRETTİ
Türk mühendisler bir kez daha başarılamaz denileni başardı. Hem hava hem kara ve hem de deniz hedeflerine karşı etkili olan Deniz Topu, Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından geliştirildi. 76/62mm Deniz Topu'nun ilk test atışı başarıyla tamamlandı.
ABD'NİN AMBARGOLARI GÜÇ VERDİ
Dünyayı kuklası gibi oynatmaya çalışan ABD, Türkiye'nin aynı kalıba girmemesinden sonra ambargolar uygulamaya başladı. ABD'nin kararına birçok Avrupa ülkesi de çanak tuttu.
ABD'nin uyguladığı baskılar nedeniyle İtalya, Türkiye'ye deniz topu satışında fiyat yükseltti. İtalya'nın kararı sonrası Türk mühendisler aynı deniz topunu yarısından daha az maliyetle yapmayı başardı.
Türkiye, deniz topunu üretebilen sayılı ülkeler arasına girdi.
"ZAFER, ZAFER BENİMDİR DİYEBİLENİNDİR"
Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından geliştirilen 76/62mm Deniz Topu'nun ilk test atışı icra edildi.
MKE sosyal medya hesabından bu gelişmeyi şu sözlerle duyurdu:
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