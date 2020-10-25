25 Ekim 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri PKK'lı hain Duran Kalkan'ın koruması öldürüldü!

PKK'lı hain Duran Kalkan'ın koruması öldürüldü!

Son dakika haberine göre; 'nin Aksu köyü yakınlarında günü düzenlenen operasyonda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen teröristlerden biri Elebaşı 'ın eski koruması olan Suriyeli çıktı. Kandil öldüklerini 5 ay sonra itiraf etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.10.2020
ABONE OL
PKK'lı hain Duran Kalkan'ın koruması öldürüldü!

'nin Aksu köyü yakınlarında günü düzenlenen operasyonda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen eylem hazırlığındaki terör örgütü üyelerinin 'li Kandil mazlum Kod adlı ( ) ve kod adlı 'lı olduğu belirlendi.

Terör örgütü 2 teröristtin ölümünü aylar sonra itiraf etti. İşte o operasyonun ayrıntıları

Hakkari'nin Aksu köyü kırsalında 2 teröristtin kendince eylem hazırlığında olduğu istihbarı üzerine jandarma komutanlığına bağlı FATİHLER adlı timleri ile bünyesindeki Oğuzlar adlı Jandarma özel harekat timleri ortaklaşa operasyona çıktı.

İnsansız Hava aracı İHA'nın havadan destek verdiği arazi arama tarama faaliyeti sırasında 14 haziran günü sabah saatlerinde 2 teröristtin görüntüsü alındı.

OĞUZLAR ÇEMBERE ALDI
Teröristlerin görüldüğü bölgeye yakın olan Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Oğuzlar adlı Jandarma özel harekat timleri teröristlerin kaçış noktalarını çember altına aldı.

Hakkaril İl jandarma komutanlığına bağlı FATİHLER adlı Jandarma Özel Harekat timlerinin bölgeye gelmesiyle yaşanan sıcak çatışmada 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden Suriye uyruklu olan Kandil mazlum Kod adlı (Dersim Ahme ) nın 5 yıl önce örğüte suriyedeki saflarından katıldığı ve Kandil'de bulunduğu dönemde Örğütün elebaşlarından Abbas Kod adlı Duran Kalkanın yakın korumalığını yaptığı belirlendi.
Van'lı olan Kendal Umut kod adlı Kendal Abi adlı BTÖ mensubunun ise 4 yıl önce katıldığı belirlendi.

Sabah

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA