PKK'lı hain Duran Kalkan'ın koruması öldürüldü!

Hakkaril İl jandarma komutanlığına bağlı FATİHLER adlı Jandarma Özel Harekat timlerinin bölgeye gelmesiyle yaşanan sıcak çatışmada 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden Suriye uyruklu olan Kandil mazlum Kod adlı (Dersim Ahme ) nın 5 yıl önce örğüte suriyedeki YPG saflarından katıldığı ve Kandil'de bulunduğu dönemde Örğütün elebaşlarından Abbas Kod adlı Duran Kalkanın yakın korumalığını yaptığı belirlendi.

Van'lı olan Kendal Umut kod adlı Kendal Abi adlı BTÖ mensubunun ise 4 yıl önce katıldığı belirlendi.

Sabah