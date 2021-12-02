Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında? Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yer alan karara göre görevden affını isteyen Lütfi Elvan'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati atandı. İşte, Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında? Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir, nereli? İşte daha önceki görevleri...

Görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.