Son dakika: DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan tutuklandı
Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ali Babacan'ın Genel Başkanı olduğu Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
SON DAKİKA: DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, ifadesini aldığı Gürcan'ı "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.
Hakimlik, sorgu sonucunda Gürcan'ın aynı suçtan tutuklanmasına karar verdi.
Metin Gürcan, bu karar ardından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
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