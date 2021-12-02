İstanbul BM'nin merkezi olacak! Küresel göç operasyonları Türkiye'den yönetilecek
BM'nin insani krizlere müdahale merkezi olan İnsani İşler Eşgüdüm Ofisinin (OCHA), Türkiye'de ofis açmasını öngören anlaşma onaylandı. Anlaşma ile birlikte OCHA'nın Cenevre'de bulunan küresel operasyonlardan sorumlu yapılanmasını İstanbul'a taşınmaya hazırlanıyor. Böylece Suriye başta olmak üzere bölgemizde yaşanan insani dramlara daha aktif müdahale edebilecek. Ayrıca İstanbul'un BM merkezi haline gelmesi konusunda da önemli bir adım atılmış olacak.
TBMM Dışişleri Komisyonu'nun önceki gün yapılan toplantısında Türkiye ile Birleşmiş Milletler Arasında İstanbul'da OCHA Ofisi Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifini ele alıp kabul etti.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, özleşmenin içeriği ile ilgili milletvekillerine bilgi verdi. Kıran, şu anda 9 BM kuruluşunun Türkiye'de faaliyet gösterdiğine dikkat çekerek. "OCHA'yla birlikte 8 BM kuruluşunun daha İstanbul'da ofis açması için çalışmalarımız devam ediyor. OCHA'nın İstanbul'a gelmesi önemli bir aşamaya gelmiş bulunan İstanbul'u bir BM merkezine dönüştürme hedefimiz bakımından önemli bir adım olacak" dedi.
SURİYE'YE 2,5 MİLYONA YARDIM
İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi'nin (OCHA) BM'nin insani krizlere müdahale eden birimi olduğunu belirterek, "Aynı zamanda Güvenlik Konseyi nezdinde Suriye dosyasından sorumlu temel BM kuruluşu konumunda. Suriye krizinin insani boyutu OCHA'yla iş birliğimizi operasyonel hâle getirdi" diye konuştu.
BM'nin Suriye'ye yönelik tüm insani yardım operasyonlarının Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yapıldığının altını çizen Kıran, "OCHA'nın koordine ettiği bu yardımlar ayda yaklaşık 2,5 milyon ihtiyaç sahibine ulaşıyor. Hatay Cilvegözü 'nden bu çerçevede geçen BM tırları sayası aylık ortalama 750" şeklinde konuştu.
161 MİLYON YARDIM BEKLİYOR
Kıran, dünyada yardıma muhtaç kişi sayısının son 15 yılda 5 kat artıp 161 milyona yükseldiğini belirtti. Kıran, anlaşmasının BM'nin Cenevre'deki faaliyet gösteren küresel operasyonlardan sorumlu birimlerini İstanbul'a taşımayı öngördüğüne dikkat çekerek, şöyle devam etti:
"OCHA İstanbul ofisi insani yardımların planlanması, izlenmesi, eş güdümü ve finansal işlemlerin takibi gibi konularda küresel ve bölgesel çapta hizmet verecek, OCHA 'nın dün ya genelindeki saha operasyonlarını destekleyecek. "
TEK BİNADA TOPLANACAK
Kıran, Türkiye'deki BM birimlerinin tek binada toplanması yönünde bir projelerinin de bulunduğunu kaydetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nureddin Nebati biyografisi nasıl? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Rainbow halka arz sonuçları açıklandı mı? Rainbow RNPOL hisse ne zaman işlem görecek?
- Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında? Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir, nereli? İşte daha önceki görevleri...
- Asgari ücret 2022 için tarih geldi! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Türk-İş’ten asgari ücret açıklaması…
- Aralık ayı kira zammı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Aralık ayı kira artış oranı ne kadar? Kira zammı hesaplama...
- Uzman öğretmen sınavı var mı? Uzman öğretmen olma şartları nelerdir? Kimler uzman öğretmen olabilir?
- MEB AKS sınavı kalktı mı? Öğretmen Adaylık Kaldırma Sınavı kalktı mı? Yeni sistem nasıl olacak?
- Fatma Büyük kimdir, tutuklandı mı? Yozgat’ta 1 aylık bebeği öldüren cani anne Fatma Büyük kimdir?
- Öğretmen maaşı 2022 ne kadar olacak? Öğretmen maaşına zam geliyor! Uzman öğretmen, baş öğretmen maaşı ve şartları nelerdir?
- Başöğretmen ve uzman öğretmenlik nedir, nasıl olunur? MEB uzman öğretmenlik maaşı ne kadar olacak?
- Sözleşmeli öğretmenlik kalktı mı? Sözleşmeli öğretmenler ne zaman kadroya geçecek? Başkan Erdoğan açıkladı!
- Asgari ücret 2. toplantı ne zaman? 2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı hangi tarihte yapılacak?