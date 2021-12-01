Devletin sırlarını satmaya kalkan DEVA Partili Metin Gürcan’a AK Partili isimden tepki: Bugün bunu yapan...

Cansın Helvacı'nın sunumuyla A Haber ekranında canlı yayınlanan "Memleket Meselesi" programında konuşan AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, devletin askeri, ekonomik ve siyasi bilgilerini aktardığı, karşılığında ise 500 dolar aldığı iddia edilen ve tutuklanarak cezaevine gönerilen DEVA Parti kurucu üyesi Metin Gürcan'a tepki gösterdi.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir şu ifadeleri kullandı:

Kendi ülkenizde, memleketinizin özel bilgilerini 3-5 kuruş uğruna ifşa ederek, pazarlayıp satanlar yarın-öbür gün bu ülkeye neler yapmaz. Bu daha başlangınç, bunlar kazayla bu ülkenin yönetimine gelse, nasıl olur bu ülkenin hali! Yıllardan beri bağımsızlık uğruna binlerce şehit verdiğimiz ülkede 3-5 kuruş uğruna özel bilgileri ifşa ediyor. Bunu siyasetçi kimliğiyle yapıyor, çok acı kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Yargı kararını verecektir.