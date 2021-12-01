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MİT’ten Kuzey Irak’ta nokta operasyon! Çukur eylemlerinin planlayıcıları Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş öldürüldü

A Haber
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Giriş: 01.12.2021 12:38
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla 2015'teki çukur eylemlerinin planlayıcılarından PKK/KCK'lı terörist Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirildi. Operasyonla ilgili detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başbuğ, “MİT destan yazıyor" dedi.
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