Son dakika: MİT’ten Metina’da çifte operasyon! PKK’ya darbe: 5 terörist etkisiz hale getirildi

MİT Irak'ın kuzeyinde operasyonları gerçekleştirmeye devam ediyor. Üst düzey PKK'lılar bir bir etkisiz hale getiriliyor.

5 TERÖRİST İHA'LARLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

7-11 Ekim'de Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde terör örgütüne yönelik 2 bölgede operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 5 terörist İHA'larla etkisiz hale getirildi.