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Son dakika: MİT'ten Metina'da çifte operasyon! PKK'ya darbe: 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 21.10.2021 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021
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Son dakika: MİT’ten Metina’da çifte operasyon! PKK’ya darbe: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda PKK/KCK mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi. Haberin detaylarını A Haber muhabiri Sinan Yılmaz anlattı.

MİT Irak'ın kuzeyinde operasyonları gerçekleştirmeye devam ediyor. Üst düzey PKK'lılar bir bir etkisiz hale getiriliyor.

5 TERÖRİST İHA'LARLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
7-11 Ekim'de Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde terör örgütüne yönelik 2 bölgede operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 5 terörist İHA'larla etkisiz hale getirildi.

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