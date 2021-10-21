Son dakika: MİT'ten Metina'da çifte operasyon! PKK'ya darbe: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda PKK/KCK mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi. Haberin detaylarını A Haber muhabiri Sinan Yılmaz anlattı.
MİT Irak'ın kuzeyinde operasyonları gerçekleştirmeye devam ediyor. Üst düzey PKK'lılar bir bir etkisiz hale getiriliyor.
5 TERÖRİST İHA'LARLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
7-11 Ekim'de Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde terör örgütüne yönelik 2 bölgede operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 5 terörist İHA'larla etkisiz hale getirildi.