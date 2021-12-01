Bilim Kurulu son dakika: Yılbaşında yasak var mı? 31 Aralık Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Yılbaşında yasak var mı? Kovid-19 salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanacak. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala gözler yeni yıl kutlamalarına çevrildi. Yılbaşında yasak olup olmayacağını merak eden vatandaşlar konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, yılbaşında yasak var mı? 31 Aralık Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte haberin detayları...

YILBAŞINDA YASAK VAR MI?

Yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere herhangi bir kısıtlamanın uygulanıp uygulanmayacağı yönünde henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

BİLİM KURULU BUGÜN TOPLANIYOR

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında yılbaşında alınacak tedbirlerin görüşülmesi bekleniyor. Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.