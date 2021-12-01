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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 01.12.2021 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. "Bunlar faizci!" diyen Başkan Erdoğan, "İstiyorlar ülke batsın kendileri de hiçbir şey yapmadan gelip iktidara otursun." muhalafeti sert dille eleştirdi. Erdoğan, "Yüksek faizden rahatsızım. Hiçbir zaman faizci olmadım. Bugün de değilim yarın da olmayacağım. Siz mandacı tayfasınız." dedi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bütçenin Genel Kurul çalışmalarında sizlere başarılar diliyorum. Genel Kurul çalışmalarını da görüşmelerini de aynı başarıyla tamamlayarak 2022 bütçemizi milletimize kazandıracağız.

BU STRATEJİ İLE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİMİZ
Yatırım, istihdam, üretim, ihracat odaklı büyüme stratejisi ile yolumuza devam edeceğimiz bu yeni politika öyle bir anda ortaya çıkmış değildir. Esasen Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyetimizin ilk yıllarındaki gayretlerinden itibaren pek çok devlet adamı aynı hedef için harekete geçmiştir. Bu gayretler tek parti faşizmi eliyle kesintiye uğramıştır. Bu ihanetlerin gerisinde Türkiye'nin bölgesinde söz sahibi olmasını istemeyenler vardı. Milletimizin her darbenin ardından yeniden kendi değerleri ile buluşturacak kadroların önünü açmıştır.

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